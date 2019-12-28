Белые цапли задержались в Волгоградской области дольше обычного





Сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в течение этой недели наблюдали необычных для этого времени года птиц. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в облкомприроды, большие белые цапли задержались в пойме больше, чем на месяц из-за теплой для этого времени года погоды. Пока Ахтуба не покрылась льдом, они могут добыть лягушек, змей, моллюсков, рачков и рыбок. Цапли, видимо, решили подкормиться и набраться сил перед дальним перелётом.

Обычно цапли мигрируют небольшими группами, но иногда собираются в стаи по 200-250 птиц.

Как отмечают специалисты – орнитологи, пойменные водоемы на территории природного парка облюбовали представители шести видов

цапель. Среди них – обычные для междуречья серая и большая белая цапли.

Всего в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», а это лишь часть междуречья, зарегистрировано около 230 видов птиц, тогда как на всей территории Волгоградской области их немногим более 300 видов.

Для сохранения многообразия пернатых почти 20 лет назад в пойме была выделена международная Ключевая Орнитологическая территория (КОТР) «Ахтубинское Поозерьё» общей площадью 138 тыс. га, включенная в Европейский каталог КОТР.



