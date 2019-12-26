В Волгограде травматолога-ортопеда уличили в махинации со штифтом





Уголовное дело в отношении травматолога-ортопеда, обвиняемого в мошенничестве, поступило в Краснооктябрьский районный суд Волгограда сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-секретаря облсуда Екатерины Вальковской, в настоящий момент дело врача передано судье для решения вопроса о принятии его к производству.

По версии следствия в марте текущего года в отделение травматологии и ортопедии одной из больниц города с переломом бедренной кости поступила 80-летняя Л. Лечащий врач сообщил дочери Л., что её матери требуется операция, для которой необходимо приобрести медицинский штифт. Действуя по указанию врача, находясь там же – в больнице, женщина приобрела у индивидуального предпринимателя штифт за 45 тысяч рублей.

Однако во время операции Д. использовал иной штифт, который был приобретён больницей за счет бюджетных средств. А штифт, переданный ему Л., вернул индивидуальному предпринимателю, который в свою очередь передал Д. оплаченные дочерью Л. 45 тысяч рублей. Однако Д. утаил от потерпевшей, что в ходе операции им было использовано иное медицинское изделие, приобретенное за бюджетные деньги, и забрал денежные средства себе, распорядившись ими по своему усмотрению.

Дело по обвинению Д. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, поступило в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного дела и назначении в отношении обвиняемого меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа.