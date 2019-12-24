Экономика 24.12.2019 15:09
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24.12.2019 15:09
Банк «Открытие» в 2020 году продолжит совершенствовать собственную сеть и реконструирует еще около 130 отделений в России, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«19 базовых региональных площадок будут приведены к новому формату. Всего за два года мы переформатируем 2/3 всех «штабных» площадок банка. В новых отделениях будут установлены электронные информационные системы, с помощью которых клиенты могут узнать о ближайших офисах и банкоматах, самостоятельно оформить заявки на банковские продукты, направить обратную связь о качестве сервиса, ознакомиться с нормативной документацией. На сайте будет доступен функционал предварительной записи в отделение», - сообщает член правления банка «Открытие» Александр Пахомов.
Следуя рыночным тенденциям, в 2020 году планируется реализовать проект повышения операционной эффективности сети, который позволит сократить долю нецелевых операций и снизить уровень простоев.
«Мы планируем также реализовать несколько проектов по цифровизации банковских услуг: использовать удаленную идентификацию (биометрию) для дистанционного привлечения, развивать чат-боты, мобильный банк, совершенствовать цифровую платформу для бизнеса, дистанционные продажи и т.д. К концу 2020 года мы намерены войти по уровню клиентской лояльности в пятерку лучших банков России», - поясняет Александр Пахомов.
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