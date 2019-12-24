СОГАЗ-Мед: пока гастрит не превратился в рак





В последнее время количество пациентов, жалующихся на проблемы в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), увеличивается в геометрической прогрессии. Одна из самых коварных патологий, маскирующихся под обычные расстройства, — опухоли желудочно-кишечного тракта. Специалисты компании СОГАЗ-Мед рассказали ИА «Высота 102» о причинах этого заболевания, факторах риска, его профилактике и необходимости обращения за медицинской помощью, чтобы минимизировать последствия.

Причины большинства заболеваний ЖКТ.

Чаще всего врачи выделяют следующие факторы, влияющие на возникновение и развитие заболеваний ЖКТ:

• неправильный режим питания;

• хронические интоксикации;

• стрессы;

• патогенная микрофлора.

Наиболее распространенные заболевания органов ЖКТ.

Гастриты. Вызывают изменения в слизистой оболочке желудка. Лечение их довольно просто, если оно не запущенно.

Колиты. Это воспалительные процессы в слизистом слое толстой кишки. Болезнь опасна кровотечениями и способствует развитию опухолей. Лечение стоит начинать как можно раньше.

Гепатиты. Вирусное заболевание печени. Отдельные виды гепатитов передаются легко и крайне опасны.

Циррозы. Вызывают гибель печеночных клеток. Полное лечение цирроза зачастую невозможно, болезнь часто приводит к летальному исходу.

Язвенная болезнь наиболее часто поражает желудок и двенадцатиперстную кишку. Опасна кровотечениями и тем, что может проходить перфорация (прободение) полого органа брюшной полости с развитием перитонита.

Дисбактериозы. Возникают вследствие гибели полезной микрофлоры, населяющей кишечник. В результате функции ЖКТ нарушаются, переваривание и всасывание идут неполноценно.

Холециститы. Воспаление желчного пузыря. Нарушается образование и отток желчи, что приводит к проблемам с пищеварением.

Панкреатиты. Это воспалительный процесс поджелудочной железы. Если лечение хронического панкреатита не провести вовремя, то он может стать причиной развития опухоли, которая на данный момент очень трудно поддается лечению и часто приводит к летальному исходу. Это воспалительный процесс поджелудочной железы. Если лечение хронического панкреатита не провести вовремя, то он может стать причиной развития опухоли, которая на данный момент очень трудно поддается лечению и часто приводит к летальному исходу.

О чем сигнализирует организм.

Симптомы, чаще всего сопровождающие нарушение функций ЖКТ: изжога и чувство жжения на протяжении пищевода, метеоризм, урчание в животе, тошнота, отрыжка, запах изо рта, снижение аппетита, снижение массы тела, боли в разных областях живота.

Профилактика эффективнее лечения.

При возникновении одного или нескольких симптомов – запишитесь на прием к врачу и пройдите обследование.

Крайне важно не упустить момент, когда лечение еще возможно, и не терять драгоценное время. Для этого все застрахованные граждане в системе ОМС каждые 3 года (начиная с 21 года) должны проходить бесплатную диспансеризацию.

СОГАЗ-Мед напоминает, что диспансеризация включает в себя онкоскрининг – это обследование позволяет, при имеющихся отклонениях, заподозрить серьезное заболевание. Диспансеризация помогает своевременно выявить и начать лечение болезней, включая заболевания ЖКТ. В лечении кишечной патологии очень важно выполнять все предписания лечащего врача и ни в коем случае не заниматься самолечением. Внимание к себе и своему здоровью – основа профилактики и лечения болезней кишечника. напоминает, что диспансеризация включает в себя онкоскрининг – это обследование позволяет, при имеющихся отклонениях, заподозрить серьезное заболевание. Диспансеризация помогает своевременно выявить и начать лечение болезней, включая заболевания ЖКТ. В лечении кишечной патологии очень важно выполнять все предписания лечащего врача и ни в коем случае не заниматься самолечением. Внимание к себе и своему здоровью – основа профилактики и лечения болезней кишечника.





Справка о компании: Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19 млн человек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2018 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.



