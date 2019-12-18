Здравоохранение

СОГАЗ-Мед рассказал о нелёгкой болезни легких

Здравоохранение 18.12.2019 14:17 Реклама
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18.12.2019 14:17 Реклама


Ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проходит Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).  
ХОБЛ — болезнь легких, препятствует нормальному дыханию и представляет угрозу для жизни. Главной причиной её возникновения является табачный дым (включая пассивное воздействие дыма). Согласно прогнозам ВОЗ, к 2030 году от этого заболевания ежегодно могут умирать до 8,3 млн человек. 
Показатели смертности от ХОБЛ среди курильщиков максимальны, у них быстрее развивается обструкция дыхательных путей и одышка. По данным статистических исследований, курильщики в четыре раза чаще болеют пневмонией, чем некурящие. Скорее всего, это объясняется тем, что вызванные курением изменения тканей легких и дыхательных путей делают их более уязвимыми для микробов.
О симптомах, на которые стоит обратить внимание, и диагностике ХОБЛ, рассказали ИА «Высота 102» специалисты страховой компании «СОГАЗ-Мед». 
Основные симптомы ХОБЛ
• Кашель - ежедневный или перемежающийся.
• Выделение мокроты.
• Одышка - прогрессирующая, постоянная (каждый день), усиливающаяся при физической нагрузке, нарастающая при респираторных инфекциях.
Диагноз и лечение 
Диагноз ХОБЛ подтверждается исследованием, которое называется спирометрия. Оно показывает, какое количество воздуха человек может вдохнуть и выдохнуть, и как быстро воздух может входить в легкие и выходить из них. 
Различные формы лечения могут содействовать облегчению симптомов и повышению качества жизни людей, страдающих этой болезнью. Например, лекарства, способствующие расширению основных дыхательных путей в легких, могут облегчить одышку. Болезнь развивается медленно, наиболее часто болезнь диагностируется у людей в возрасте 40 лет и старше. Очень важно как можно раньше выявить заболевание.
Преимущества ранней диагностики ХОБЛ
• Раннее начало адекватной терапии.
• Лучший эффект от терапии.
• Профилактика обострений.
• Снижение темпов прогрессирования.
Основные методы лечения ХОБЛ 
Отказ от курения 
Рекомендуется полный отказ от курения (в том числе пассивного).
Лекарственная терапия 
На сегодняшний день имеется огромное количество продуктов для лечения ХОБЛ. Но необходимый препарат и способ должен подобрать только опытный врач-терапевт или пульмонолог. 
Реабилитация
Для больных с ХОБЛ также необходимы тренирующие программы, которые ведут упор на физическую активность на всех стадиях течения процесса. Они способны уменьшить одышку и усталость пациента. 
Профилактика ХОБЛ
Своевременное прохождение диспансеризации позволяет обнаружить предпосылки к возникновению болезни или выявить отклонения на начальной стадии. 
СОГАЗ-Мед напоминает, каждый, кто имеет на руках полис обязательного медицинского страхования, имеет право бесплатно детально обследовать состояние своего здоровья. Диспансеризация взрослого населения проводится: раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан. Годом прохождения обследования считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.
При вторичной профилактике ХОБЛ, направленной на снижение риска обострения болезни, больному рекомендуется:
• укреплять иммунитет и знать факторы, провоцирующие обострение;
• проходить бронхолитическую терапию;
• осуществлять вакцинацию и ревакцинацию против пневмококковой и гриппозной инфекции;
• проходить периодические курсы витаминной терапии, лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики;
• правильно использовать ингаляторы при ХОБЛ;
• периодически проходить лечение в специализированных санаториях и курортах. Это даст возможность поддерживать легочную ткань в нормальном состоянии, обеспечивать ее функциональность на оптимальном уровне.
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», то по вопросам порядка получения медицинской помощи в рамках системы ОМС, при несоблюдении сроков её оказания, можно обратиться в страховую компанию, оставив запрос на официальном сайте www.sogaz-med.ru или позвонив по телефону контакт - центра 8-800-100-07-02. 
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