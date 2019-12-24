В московском вузе приняли решение о лишении волгоградки Елены Слесаренко ученой степени

Общество 24.12.2019 10:52
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24.12.2019 10:52
Заместителя начальника главного штаба движения «Юнармия» Елена Слесаренко попросили покинуть ряды ученых . Как сообщил ИА «Высота 102» один из членов Диссернета, экспертный диссертационный совет Московского педагогического государственного университета принял решение о лишении степени кандидата педагогических наук Елены Слесаренко, олимпийской чемпионки по легкой атлетике. Однако окончательное решение примет высшая аттестационная комиссия Министерства образования РФ, куда направлено заключение совета вуза.
Напомним, замначальника главного штаба «Юнармия» Елена Слесаренко в 2011 году защитила в диссертационном совете Волгоградской государственной академии физической культуры кандидатскую диссертацию под руководством профессора В.П. Черкашина, экс-первого проректора ВГАФК, ныне сотрудника олимпийского комитета России и при содействии оппонента профессора А.А.Шамардина – проректора академии по инновационной деятельности. Тема диссертации – «Технология индивидуального ориентирования тренировки квалифицированных прыгуний в высоту при переходе в юниорскую и молодежную возрастные группы».
Как следует из информации, опубликованной на сайте Диссернета, в кандидатской Елены Слесаренко оказалось более сорока листов, содержание которых заимствовано из других работ.
Напомним, в 2016 году Международный олимпийский комитет сообщил, что аннулировал четвертое место, занятое Слесаренко на Олимпиаде в Пекине. Это произошло после перепроверки допинг-проб - в пробе Слесаренко был обнаружен туринабол.
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