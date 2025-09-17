Некоторых волгоградцев пропустят в самое секретное здание Волгограда





Жители Волгограда на несколько часов получат доступ в одно из самых секретных и таинственных зданий города – отделение Банка России на проспекте Ленина, двери которого 364 дня в году закрыты для рядовых граждан. Как сообщает ИА «Высота 102», попасть внутрь сооружения можно будет 27 сентября.

– В этом году Банк России отмечает свое 165-летие, и отделение в Волгограде откроет свои двери для всех, кто хочет заглянуть в мир, обычно скрытый от посторонних глаз. Гостей ждёт насыщенная и увлекательная программа, рассчитанная на посетителей всех возрастов – от малышей до взрослых. Погружение в атмосферу начнётся с иммерсивной фотовыставки, приуроченной к юбилейной дате Банка России. Она перенесёт гостей в разные исторические эпохи и покажет, как менялся банк вместе со страной, – рассказали информагентству в банке.

Из экскурсии волгоградцы извлекут еще и пользу – организаторы готовят мастер-класс по определению подлинности банкнот. Общую атмосферу дополнят интерактивные площадки, познавательные игры и фотозоны в интерьерах сталинского ампира – посетителям разрешат сделать фото. Каждому участнику обещают тематический сувенир от Банка России на память.

Отметим, что попасть 27 сентября на экскурсию можно только по предварительной записи (на сайте отделения Банка России), количество мест ограничено.