Некоторых волгоградцев пропустят в самое секретное здание Волгограда

17.09.2025 20:20
Жители Волгограда на несколько часов получат доступ в одно из самых секретных и таинственных зданий города – отделение Банка России на проспекте Ленина, двери которого 364 дня в году закрыты для рядовых граждан. Как сообщает ИА «Высота 102», попасть внутрь сооружения  можно будет 27 сентября. 

– В этом году Банк России отмечает свое 165-летие, и отделение в Волгограде откроет свои двери для всех, кто хочет заглянуть в мир, обычно скрытый от посторонних глаз. Гостей ждёт насыщенная и увлекательная программа, рассчитанная на посетителей всех возрастов – от малышей до взрослых. Погружение в атмосферу начнётся с иммерсивной фотовыставки, приуроченной к юбилейной дате Банка России. Она перенесёт гостей в разные исторические эпохи и покажет, как менялся банк вместе со страной, – рассказали информагентству в банке. 

Из экскурсии волгоградцы извлекут еще и пользу – организаторы готовят мастер-класс по определению подлинности банкнот. Общую атмосферу дополнят интерактивные площадки, познавательные игры и фотозоны в интерьерах сталинского ампира – посетителям разрешат сделать фото. Каждому участнику обещают тематический сувенир от Банка России на память.

Отметим, что попасть 27 сентября на экскурсию можно только по предварительной записи (на сайте отделения Банка России), количество мест ограничено.  

21:21
В России годовая инфляция замедлилась до 8,02%Смотреть фотографии
21:00
В Волгограде на опорах уличного освещения разрешат размещать видеорекламуСмотреть фотографии
20:40
Цена АИ-92 обновила исторический максимум в РоссииСмотреть фотографии
20:20
Некоторых волгоградцев пропустят в самое секретное здание ВолгоградаСмотреть фотографии
20:01
В Волгоградской области реализовали инвестпроект по строительству зернохранилищаСмотреть фотографии
19:40
В России начали выплачивать зарплату цифровыми рублямиСмотреть фотографии
19:02
В Волгограде установили личности избивших подростка в школе №87Смотреть фотографии
18:50
Путин поручил подготовить очередную прямую линиюСмотреть фотографии
18:35
Проехал по голове и телу. В суде назвали жуткие детали наезда BMW Пака на волгоградкуСмотреть фотографии
18:21
Дмитрий Дегтярев возглавил УЭБиПК в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода и протаранил деревоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
ЕвроХим-ВолгаКалий усилил работу по переработке мусораСмотреть фотографии
17:08
«Это было непростое решение»: глава ОП Волгограда объяснил повышение тарифов на проездСмотреть фотографии
16:39
Транспортный налог предложили ввести на самокаты для проката и доставкиСмотреть фотографии
16:31
Вспышка ОРВИ прервала очные уроки в 14 школах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:10
В Камышине семьям погибших участников СВО передали госнаградыСмотреть фотографии
15:41
Тело 20-летней волжанки нашли возле подъездаСмотреть фотографии
15:31
На матч сборных России и Ирана в Волгограде раскупили все доступные vip-билетыСмотреть фотографии
15:10
Уже 12 уголовных дел: админа «Острова Свободы» Серенко оставили в СИЗО еще на месяцСмотреть фотографии
14:43
«Мы задавали вопросы, она уже не отвечала»: суд Волгограда допрашивает свидетелей по делу ПакаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
В Госдуме одобрили законопроект о круглогодичном призыве в армиюСмотреть фотографии
13:29
Экологический праздник прошёл на берегу Вальтеровского пляжаСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде предлагают ужесточить наказания за преступления против природыСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде мужчина заживо сгорел в доме на территории СНТ «Степной»Смотреть фотографии
12:32
Конфискованные у пьяниц автомобили передали волгоградским военным на СВОСмотреть фотографии
12:26
«Что произошло, плохо помню»: под Волгоградом мужчина жестоко расправился с приятелемСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Михайловскую ЦРБ возглавила бывший главврач из Фролово Татьяна БорощукСмотреть фотографии
12:11
Глава СКР ждет доклада по уголовному делу об избиении волгоградского школьникаСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде и Камышине продолжается серия ДТП с электросамокатамиСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадал 4-летний ребенокСмотреть фотографии
 