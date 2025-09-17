Путин поручил подготовить очередную прямую линию





Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ начать подготовку новой прямой линии.

- С учетом актуальности этого проекта прошу администрацию и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку, - сказал Владимир Путин на совещании с министрами.

Как и прежде, прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства. Мероприятие состоится до конца 2025 года.

Напомним, в предыдущий раз конференция проходила 19 декабря 2024 года. Общий формат впервые он был опробован в 2020 году.