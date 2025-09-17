Федеральные новости

Путин поручил подготовить очередную прямую линию

17.09.2025 18:50
17.09.2025 18:50


Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ начать подготовку новой прямой линии.

- С учетом актуальности этого проекта прошу администрацию и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку, - сказал Владимир Путин на совещании с министрами. 

Как и прежде, прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства. Мероприятие состоится до конца 2025 года.

Напомним, в предыдущий раз конференция проходила 19 декабря 2024 года. Общий формат впервые он был опробован в 2020 году. 

Лента новостей

19:02
В Волгограде установили личности избивших подростка в школе №87Смотреть фотографии
18:50
Путин поручил подготовить очередную прямую линиюСмотреть фотографии
18:35
Проехал по голове и телу. В суде назвали жуткие детали наезда BMW Пака на волгоградкуСмотреть фотографии
18:21
Дмитрий Дегтярев возглавил УЭБиПК в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода и протаранил деревоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
ЕвроХим-ВолгаКалий усилил работу по переработке мусораСмотреть фотографии
17:08
«Это было непростое решение»: глава ОП Волгограда объяснил повышение тарифов на проездСмотреть фотографии
16:39
Транспортный налог предложили ввести на самокаты для проката и доставкиСмотреть фотографии
16:31
Вспышка ОРВИ прервала очные уроки в 14 школах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:10
В Камышине семьям погибших участников СВО передали госнаградыСмотреть фотографии
15:41
Тело 20-летней волжанки нашли возле подъездаСмотреть фотографии
15:31
На матч сборных России и Ирана в Волгограде раскупили все доступные vip-билетыСмотреть фотографии
15:10
Уже 12 уголовных дел: админа «Острова Свободы» Серенко оставили в СИЗО еще на месяцСмотреть фотографии
14:43
«Мы задавали вопросы, она уже не отвечала»: суд Волгограда допрашивает свидетелей по делу ПакаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
В Госдуме одобрили законопроект о круглогодичном призыве в армиюСмотреть фотографии
13:29
Экологический праздник прошёл на берегу Вальтеровского пляжаСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде предлагают ужесточить наказания за преступления против природыСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде мужчина заживо сгорел в доме на территории СНТ «Степной»Смотреть фотографии
12:32
Конфискованные у пьяниц автомобили передали волгоградским военным на СВОСмотреть фотографии
12:26
«Что произошло, плохо помню»: под Волгоградом мужчина жестоко расправился с приятелемСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Михайловскую ЦРБ возглавила бывший главврач из Фролово Татьяна БорощукСмотреть фотографии
12:11
Глава СКР ждет доклада по уголовному делу об избиении волгоградского школьникаСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде и Камышине продолжается серия ДТП с электросамокатамиСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадал 4-летний ребенокСмотреть фотографии
11:19
Минтруд подготовил поправки о поддержке вернувшихся участников СВОСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде гордума одобрила повышение стоимости проезда до 40 рублейСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцам предлагают стабильную работу в сфере ЖКХСмотреть фотографии
10:18
В Волжском осудили хакера, пытавшегося разбогатеть через чужие «Госуслуги»Смотреть фотографии
10:16
Четыре волгоградца заразились от комаров лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
10:14
В Волжском экс-полицейский сколотил ОПГ ради наживыСмотреть фотографии
 