Волгоградская область увековечит память о жертвах фашистского геноцида

17.09.2025 21:40
Депутаты регпарламента рассмотрели законопроект об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Проект закона подготовлен по инициативе губернатора Андрея Бочарова.

Согласно документу, будут установлены формы увековечивания памяти жертв геноцида, регламентирован порядок захоронения и перезахоронения, а также обеспечения сохранности таких захоронений или останков. Также документ предусматривает процедуру согласования проведения поисковых работ останков жертв геноцида советского народа. 

Изменения коснутся полномочий органов власти и позволят синхронизировать уже имеющую базу с федеральными требованиями. 

