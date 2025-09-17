Волгоградская область увековечит память о жертвах фашистского геноцида









Депутаты регпарламента рассмотрели законопроект об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Проект закона подготовлен по инициативе губернатора Андрея Бочарова.

Согласно документу, будут установлены формы увековечивания памяти жертв геноцида, регламентирован порядок захоронения и перезахоронения, а также обеспечения сохранности таких захоронений или останков. Также документ предусматривает процедуру согласования проведения поисковых работ останков жертв геноцида советского народа.

Изменения коснутся полномочий органов власти и позволят синхронизировать уже имеющую базу с федеральными требованиями.