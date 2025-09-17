В России начали выплачивать зарплату цифровыми рублями





Казначейство России впервые произвело выплату заработной платы в цифровых рублях. Об этом сообщили на сайте Минфина.

Первый бюджетный платеж в новой форме был осуществлен в адрес лица, замещающего государственную должность. Эксперимент проводился при участии Минфина РФ и Банка России.

Отмечается, что перечисления в цифровой валюте будут производиться только при согласии получателей. Возможность открывать и использовать счета в цифровых рублях у граждан и организаций появится с 1 января 2026 года.

Напомним, нововведение, по мнению экспертов, повысит прозрачность платежей, ускорит транзакции, а также позволит снизить издержки у предпринимателей и обезопасит ежедневные покупки граждан. Также плюсом новой системы станет автономность валюты - ее можно будет использовать даже при слабом сигнале Интернета.