В Госдуме одобрили законопроект о круглогодичном призыве в армию

В комитете по обороне Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает возможность призывать россиян на срочную службу на протяжении всего календарного года.

Как ранее сообщалось информагентством, авторами инициативы выступили председатель комитета ГД Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. Документ появился в электронной базе палаты еще 22 июля.

Согласно законодательной инициативе, мужчин в России станут призывать на военную службу с 1 января по 31 декабря. А уже в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения службы. 

На данный момент, призыв осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В этот период призывникам необходимо явиться на медосвидетельствование, пройти профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а также явиться в указанные в повестке время и место для отправки к месту прохождения службы.

