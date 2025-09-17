Здоровье

Михайловскую ЦРБ возглавила бывший главврач из Фролово Татьяна Борощук

17.09.2025
Татьяна Борощук официально назначена на должность главного врача Михайловской ЦРБ. Как сообщили в облздраве, соответствующие рекомендации выдал экспертный совет по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения.

Татьяна Борощук с августа 2023 года работала главным врачом Фроловской ЦРБ. Она имеет профильное медицинское образование: окончила Волгоградскую медицинскую академию по направлению «Лечебное дело», прошла курсы профессиональной переподготовки по направлениям «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Организация здравоохранения и общественного здоровья», а также первичную специализацию по онкологии. Профессиональную деятельность Татьяна Борощук начинала в Михайловском районе.

На прошлой неделе Татьяна Викторовна уже была представлена коллективу учреждения здравоохранения, но в статусе и.о. Напомним, бывший главный врач Михайловской ЦРБ Вячеслав Буянов покинул свой пост 3 сентября 2025 года с формулировкой – по собственному желанию. 

