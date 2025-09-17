В России годовая инфляция замедлилась до 8,02%





Годовая инфляция с 9 по 15 сентября замедлилась с 8,1% до 8,02%. Такими данными поделились в обзоре о текущей экономической ситуации в Минэкономразвития.

- За неделю с 9 по 15 сентября 2025 года На продовольственные товары цены снизились на 0,02%. Продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию - 0,6%. На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до околонулевых (0,03%). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,14%, в секторе наблюдаемых услуг – до 0,02%, - говорится в отчете министерства.

Напомним, что совет директоров Банка России 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых.