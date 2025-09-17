Транспортный налог предложили ввести на самокаты для проката и доставки





На средства индивидуальной мобильности, в том числе и самокаты, предложили установить транспортный налог или целевой сбор. Письмо с таким предложением сенатор Артем Шейкин направил в Минфин РФ, передает РИА Новости.

По словам сенатора, сейчас подобные средства передвижения, используемые юрлицами, не признаются объектами налогообложения транспортным налогом, что создает затруднения в части софинансирования расходов на развитие и содержание городской и дорожной инфраструктуры.

Кроме того, операторы кикшеринга и службы доставки не вносят ни транспортный налог, ни аналогичные акцизные сборы, которые в других случаях направляются в дорожные фонды на инфраструктурные нужды, отмечается в письме Шейкиным.