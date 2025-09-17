Дмитрий Дегтярев возглавил УЭБиПК в Волгоградской области

Сегодня, 17 сентября, в ГУ МВД России по Волгоградской области произошли кадровые изменения в руководящем составе. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Главка, управление экономической безопасности и противодействия коррупции возглавил полковник полиции Дмитрий Дегтярев. До назначения на эту должность он возглавлял УМВД по городу Волжскому.

Нового руководителя УЭБиПК личному составу представил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов.

Известно, что Дмитрий Дегтярев является уроженцем Саратова. Он 1983 года рождения.

Службу в органах внутренних дел начал в 2004 году в должности оперуполномоченного в городе Камышине Волгоградской области. Позже занимал различные должности, в том числе руководящие, в структурных подразделениях ГУ МВД России по Волгоградской области. Награжден ведомственными наградами за отличную службу. УМВД в Волжском Дегтярев возглавлял с августа 2023 года.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области