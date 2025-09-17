



Болельщики активно раскупают билеты на матч сборных России и Ирана, который состоится 10 октября в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте партнера РФС сегодня, 17 сентября, в доступной продаже находятся более 6 тысяч билетов – на трибуны D, В и С.

Напомним, стоимость билетов на матч варьируется от 400 до 4000 тысяч рублей. В настоящее время можно купить билеты по стоимости от 400 до 800 рублей. Билетов за 1200 и 4000 тысячи рублей в продаже нет.

Как ранее сообщало V102.RU, сборная Ирана по футболу входит в двадцатку сильнейших команд мира. Россия и Иран встречались три раза. В 2017 и в 2023 годах матчи завершились ничьей. В 2011 году в встреча закончилась победой Ирана со счётом 1:0.

РФС готовит яркую и масштабную шоу программу перед матчем. Запланированы автограф-сессии с участием легенд национальной сборной, также можно будет сыграть в футбол со знаменитыми футболистами. Перед открытием состоится хореографическое шоу.

К слову, на товарищеской встрече сборной России против сборной Кубы (8:0) 20 ноября 2023 года «Волгоград Арена» собрала аудиторию в 40706 зрителей, а матч с соперниками из Сирии 19 ноября прошлого года посетили 35628 болельщиков. При этом вместимость волгоградской арены составляет около 45 тысяч мест.



