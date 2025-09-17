Общество

В Волгоградской области реализовали инвестпроект по строительству зернохранилища

17.09.2025
В городе Камышине Волгоградской области зерновая компания реализовала инвестиционный проект по строительству зернохранилища с объемом хранения до 22,5 тыс. тонн пшеницы с привязкой к существующему элеватору. Готовность нового объекта проверили замгубернатора региона Василий Иванов, председатель регионального комитета сельского хозяйства Максим Долгов, а также представители органов местного самоуправления и региональных филиалов федеральных служб и ведомств вместе с партнерами зерновой компании.

Современный зерновой элеватор представляет собой комплекс из трех металлических емкостей — силосов, объемом хранения по 7,5 тыс. тонн каждый. Эти емкости предназначены как для длительного хранения зерна, так и для приема и перевалки зерна с разными периодами хранения и возможностью отгрузки в вагоны, в автомобильный транспорт и на малотоннажные суда с последующей отправкой через Волго-Донской судоходный канал или в направлении Каспийского моря. 

— Сегодня в рамках 10-летней программы «Развитие агропромышленного комплекса Волгоградской области до 2030 и 2034 года» в регионе работает отдельная программа по производству, хранению, логистике, реализации, а также переработке зерновой продукции на территории Волгоградской области. Задействованы порядка 30 объектов, и в ближайшей перспективе мы планируем нарастить мощности хранения зерна до 250 тыс. тонн. Этот вопрос будет решаться в том числе за счет строительства аналогичных комплексов, — рассказал Василий Иванов. 


Отмечается, что с 2014 по 2024 годы в сфере АПК региона реализовано свыше 1,2 тыс. инвестиционных проектов. В их числе и проект Камышинской зерновой компании. Дальнейшее развитие и модернизация производственной площадки способствует также выполнению задач, поставленных в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

С 2014 года объемы и переработки волгоградского зерна выросли более чем в 2 раза. Дальнейшее обеспечение роста мощностей и темпов перевалки, хранения и подработки зерновых культур, развитие транспортной логистики, соответствующие темпам роста производства зерна, а также рост объемов переработки зерна является стратегической задачей, обозначенной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Для её решения Стратегией развития АПК до 2036 года предусмотрена реализация приоритетного проекта «Развитие зернового комплекса на основе увеличения внутрирегиональной переработки, инфраструктуры хранения, логистики и реализации». 

В регионе сформирована логистическая сеть приемки, хранения и отгрузки зерновых и масличных культур:  мощность единовременного хранения зерновых и масличных 8,3 млн тонн, в том числе элеваторы 3,4 млн тонн, склады сельхозпроизводителей – 4,9 млн тонн. Кроме того, в хозяйствах сформирована инфраструктура погрузки и отгрузки, развивается весовое хозяйство, модернизируются погрузочные линии, увеличивается мощность погрузки. 

Созданы и развиваются грузовые ХАБы, специализирующиеся на отгрузке сельхозпродукции: станции Качалино, Алексиково, Камышин, Татьянка, Гмелинка, Солодча, Бердия, Медведица, Филоново, Жутово. Выстроена системная работа с ОАО «РЖД», увеличено число погрузочных площадок на железную дорогу, 42 элеватора и ХПП имеют возможность железнодорожной отгрузки зерна и технических культур. Развивается отгрузка водными путями судами класса река-море, в частности, возможность отгрузки на водные пути имеют 11 предприятий. 

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото: администрация Волгоградской области

