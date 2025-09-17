Проехал по голове и телу. В суде назвали жуткие детали наезда BMW Пака на волгоградку





В Волгоградском областном суде 17 сентября прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении 74-летнего Александра Пака, обвиняемого в смертельном ДТ на BMW на многодетную женщину. В судебном процессе суд выслушал показания свидетелей – двух медицинских работников и судмедэксперта, рассказавших о состоянии Екатерины Буравлевой сразу после наезда.

«Лежала на спине, ее переехали»

Как ранее сообщал из зала суда корреспондент ИА «Высота 102», первым к кафедре 17 сентября пригласили начальника медицинской службы школы «Созвездие» Владимира Григорова. Мужчина, с его слов, оказался возле Екатерины вскоре после того, как ему сообщили о происшествии.

– Мы пощупали пульс и вызвали карету скорой помощи, подозревая, что могут быть и переломы позвоночника. Трогать пострадавшую мы не стали. Мы находились рядом и ожидали карету скорой помощи, – рассказал свидетель.

На уточняющий вопрос, что значит, ничего не угрожало пострадавшей, свидетель пояснил:

– При оказании первой помощи мы должны оценить ситуацию, не угрожает ли что-то самому, кто старается оказать помощь. В вторую очередь, нужно убедиться, не угрожает ли что-либо пострадавшей. Ну то есть если, допустим, пострадавшая лежит на проезжей части, проезжают машины.

Далее начальника медслужбы школы попросили описать состояние Екатерины Буравлевой после ДТП.

– Мы проводили визуальный осмотр. Больная была без сознания - мы пытались с ней общаться, на вопросы она не отвечала. Было неровное и учащенное дыхание, черепно-мозговые травмы, – сообщил суду Григоров.

В ходе судебного процесса 17 сентября представитель гособвинения зачитала экспертные заключения больницы №25 и института им. Склифософского, где 29 октября 2024 года и скончалась Екатерина Буравлева. Согласно приведенным сведениям, в результате наезда состояние многодетной было крайне тяжелым: травмы сочетались с травматическим и геморрагическим шоком, отеком головного мозга и отеком легких.





– У Екатерины Буравлевой были зарегистрированы следующие повреждения: тупая травма головы, закрытая черепно-мозговая травма, включающая в себя ушибленную рану с кровоизлиянием в мягкие ткани, отек, ссадины мягких тканей в области левого глаза, в левой височной и теменной областях головы, кровоизлияние в лобной области, перелом костей носа, – перечисляла заключение специалистов прокурор, уточнив, что данные основаны на результатах КТ и МРТ. – Тупая травма грудной клетки и живота, включающая в себя кровоподтек, перелом со второго по восьмое ребер слева с повреждением тканей левого легкого, левосторонний пневмоторакс, два разрыва левого купола диафрагмы, разрывы серповидной связки печени, ушиб селезенки, кровоизлияние в брюшную полость.

Отметим, что озвученные прокурором заключения экспертов записаны корреспондентом ИА «Высота 102» на слух и в неполном виде.

По словам представителя гособвинения, опиравшейся в суде на мнение медиков, тупую травму головы Екатерина получила при жизни в результате одного воздействия тупого предмета в затылочной части части головы и одного воздействия тупого предмета с широкой травмирующей поверхностью в верхней и средней части левой половины лица. Таким образом, здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

– Тупая травма живота образовалась при жизни, незадолго до обращения за медицинской помощью в результате одного воздействия тупого предмета с широкой травмирующей поверхностью или сдавления туловища между двумя тупыми предметами, – продолжила зачитывать прокурор. – Тупая травма грудной клетки и живота причинила здоровью Буравлевой тяжкий вред. Комплекс выше описанных повреждений состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти.





В конечном итоге, согласно приведенной информации, полученные Екатериной Буравлевой травмы признаны экспертами характерными для дорожно-транспортного происшествия.

– А именно – при переезде тела колесом двигавшегося автомобиля, – цитата.

Также эксперты уточняют, что в момент наезда Екатерина Буравлева, вероятнее всего, находилась в лежачем положении на спине на проезжей части. Машина проехала по левой стороне тала женщины – от таза к голове.

Вторым свидетелем, кого заслушал областной суд 17 сентября по делу Пака, стала сотрудница больницы №25, выезжавшая на место происшествия в составе бригады скорой помощи. Врач-реаниматолог рассказала, в каком состоянии застала Екатерину Буравлеву и какую помощь оказывала пострадавшей во время транспортировки в больницу.

Лучшая защита – нападение?

Отметим, что внимание на себя в ходе процесса 17 сентября обратили адвокаты Александра Пака. Защитники водителя BMW использовали любую возможность, чтобы, вероятно, смягчить вину подзащитного. Так, например, во время опроса судмедэксперта Юлии Головкиной, которая комментировала травмы Екатерины Буравлевой по фото, адвокаты акцентировали внимание на том, что специалист якобы не имеет необходимой квалификации по отдельным вопросам.

Как передает корреспондент ИА «Высота 102», защита стала засыпать вопросами эксперта после того, как та озвучила выводы экспертизы. А звучали они следующим образом:

– С учетом анализа всех представленных материалов дела: медицинской документации и проведенных исследований одежды, с учетом и ссылаясь на специальную судебно-медицинскую литературу, комплекс вышеописанных повреждений является характерным для образования его в результате переезда тела колесом движущегося транспортного средства.

Головкина подтвердила, что в момент наезда Буравлева находилась в положении лежа на спине.

Первое, что интересовало адвокатов, какова была ширина травмирующей поверхности, под которой оказалось тело женщины (речь идет о ширине колеса, – Прим.ред.).

– Сколько? 10, 15, 20 сантиметров? – спросил один из адвокатов, однако четкого ответа не получил.

– На левом предплечье левой руки были следы переезда? – продолжил защитник.

– Это наводящие вопросы? – уточнила эксперт.

– Это не наводящий вопрос. Поэтому отвечайте, – достаточно резко ответил специалисту адвокат.

– Такие травмы не зафиксированы, – пояснила Головкина.

После этого уже другой адвокат спросил эксперта, можно ли предположить, если не брать во внимание фотографии с места ДТП, что смертельные травмы Екатерина Буравлева получила каким-либо иным способом – не в результате наезда.

– Нет. Нельзя, – отрезала Юлия Головкина.

– На основании чего? – уточнил защитник.

– На основании всех имеющихся объективных медицинских данных, – пояснила эксперт. – Кроме фотографий есть записи и изображения КТ, зарегистрированные врачами повреждения на теле, повреждения, которые мы зарегистрировали при дополнительном исследовании одежды.





Второй адвокат уточнил:

– Правильно ли я понимаю, что Вы исследовали одежду? Вы получали соответствующую квалификацию на исследование именно одежды?

Однако далее диалог прервал судья, отметив, что данную информацию можно выяснить без присяжных.

Сам Александр Пак на заседании 17 сентября вел себя весьма сдержанно – обвиняемый в убийстве 74-летний волгоградец молчал и не стал задавать уточняющих вопросов свидетелям.

Разбираться в уголовном деле Волгоградский областной суд продолжит 30 сентября. Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.