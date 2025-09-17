Расследования

Тело 20-летней волжанки нашли возле подъезда

Расследования 17.09.2025 15:41
0
17.09.2025 15:41


В Волжском Волгоградской области утром 17 сентября около одного из подъездов дома №62 по улице Мира было обнаружено тело девушки, которая проживала в этой многоэтажке. По словам соседей, 20-летняя волжанка жила в своей квартире одна. У нее, утверждают жильцы, могли быть проблемы с психикой. 

Жильцы дома полагают, что перед смертью девушка поднялась на общий балкон дома, расположенный на 7-м этаже. Оттуда она и упала, разбившись насмерть. 

В СУ СК по Волгоградской области инициировали проверку обстоятельств смерти волжанки. По предварительным данным, признаки криминальной смерти на ее теле отсутствуют. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.09.2025 15:10
Расследования 17.09.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 14:43
Расследования 17.09.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 12:26
Расследования 17.09.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 12:11
Расследования 17.09.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 10:14
Расследования 17.09.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 09:46
Расследования 17.09.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 20:02
Расследования 16.09.2025 20:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 19:18
Расследования 16.09.2025 19:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 17:58
Расследования 16.09.2025 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 15:42
Расследования 16.09.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 14:30
Расследования 16.09.2025 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 13:26
Расследования 16.09.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 12:09
Расследования 16.09.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 09:44
Расследования 16.09.2025 09:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2025 18:36
Расследования 15.09.2025 18:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:39
Транспортный налог предложили ввести на самокаты для проката и доставкиСмотреть фотографии
16:31
Вспышка ОРВИ прервала очные уроки в 14 школах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:10
В Камышине семьям погибших участников СВО передали госнаградыСмотреть фотографии
15:41
Тело 20-летней волжанки нашли возле подъездаСмотреть фотографии
15:31
На матч сборных России и Ирана в Волгограде раскупили все доступные vip-билетыСмотреть фотографии
15:10
Уже 12 уголовных дел: админа «Острова Свободы» Серенко оставили в СИЗО еще на месяцСмотреть фотографии
14:43
«Мы задавали вопросы, она уже не отвечала»: суд Волгограда допрашивает свидетелей по делу ПакаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
В Госдуме одобрили законопроект о круглогодичном призыве в армиюСмотреть фотографии
13:29
Экологический праздник прошёл на берегу Вальтеровского пляжаСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде предлагают ужесточить наказания за преступления против природыСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде мужчина заживо сгорел в доме на территории СНТ «Степной»Смотреть фотографии
12:32
Конфискованные у пьяниц автомобили передали волгоградским военным на СВОСмотреть фотографии
12:26
«Что произошло, плохо помню»: под Волгоградом мужчина жестоко расправился с приятелемСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Михайловскую ЦРБ возглавила бывший главврач из Фролово Татьяна БорощукСмотреть фотографии
12:11
Глава СКР ждет доклада по уголовному делу об избиении волгоградского школьникаСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде и Камышине продолжается серия ДТП с электросамокатамиСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадал 4-летний ребенокСмотреть фотографии
11:19
Минтруд подготовил поправки о поддержке вернувшихся участников СВОСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде гордума одобрила повышение стоимости проезда до 40 рублейСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцам предлагают стабильную работу в сфере ЖКХСмотреть фотографии
10:18
В Волжском осудили хакера, пытавшегося разбогатеть через чужие «Госуслуги»Смотреть фотографии
10:16
Четыре волгоградца заразились от комаров лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
10:14
В Волжском экс-полицейский сколотил ОПГ ради наживыСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде посетителей и персонал эвакуировали из здания ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Под Волгоградом поликлинику после капремонта сдали с бракомСмотреть фотографии
07:59
Нейросеть «застукала» 1000 волгоградцев, говоривших за рулем по телефонуСмотреть фотографии
07:48
Жители Волгограда хотят видеть город без уродующей его рекламыСмотреть фотографии
07:17
Депутаты 17 сентября планируют повысить стоимость проезда по ВолгоградуСмотреть фотографии
06:43
«Орденоносные» дома в Волгограде украсят архитектурно-художественной подсветкойСмотреть фотографии
06:06
В Волгоградской области приватизируют 2650 газовых объектовСмотреть фотографии
 