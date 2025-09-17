Тело 20-летней волжанки нашли возле подъезда

В Волжском Волгоградской области утром 17 сентября около одного из подъездов дома №62 по улице Мира было обнаружено тело девушки, которая проживала в этой многоэтажке. По словам соседей, 20-летняя волжанка жила в своей квартире одна. У нее, утверждают жильцы, могли быть проблемы с психикой.

Жильцы дома полагают, что перед смертью девушка поднялась на общий балкон дома, расположенный на 7-м этаже. Оттуда она и упала, разбившись насмерть.

В СУ СК по Волгоградской области инициировали проверку обстоятельств смерти волжанки. По предварительным данным, признаки криминальной смерти на ее теле отсутствуют.