«Что произошло, плохо помню»: под Волгоградом мужчина жестоко расправился с приятелем

Расследования 17.09.2025 12:26
Следователями отдела Серафимовичского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в жестоком убийстве своего приятеля. Подозреваемый нанес более 10 ударов ножом 48-летнему знакомому. 

По данным следствия, преступление было совершено ранним утром 17 сентября. Подозреваемый на автомобиле прибыл в станицу Клетская к своему знакомому и попросил его выйти на улицу. В процессе диалога между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант достал нож и нанес множество ударов. 



– От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. Его тело обнаружили соседи, которые сразу же вызвали бригаду скорой медицинской помощи и сообщили о случившемся в правоохранительные органы, – сообщила официальный представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник.

После преступления злоумышленник вернулся домой в станицу Кременская, где и был задержан сотрудниками полиции. В ходе допроса он полностью признал свою вину, написав явку с повинной.

– С его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Выясняется мотив убийства, – добавила Наталия Рудник. 

Задержание убийцы произвели оперативные сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Во время допроса задержанный, судя по предоставленным полицией кадрам, не спешил признаваться в преступлении и ссылался на проблемы с памятью.    

В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

