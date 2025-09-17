Общество

ЕвроХим-ВолгаКалий усилил работу по переработке мусора

17.09.2025
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате начался новый этап утилизации твердых бытовых отходов: на полигоне в здании холодного склада запущен процесс прессования материалов, подлежащих дальнейшей переработке. Теперь использованная бумага, картон, пленки и прочий пластик, собранные на площадке предприятия, проходят дополнительные технологические процедуры, которые позволяют повысить эффективность дальнейшего использования вторсырья. 
При участии сервисного предприятия ЕвроХим-ВолгаСервис их доставляют в холодный склад, где специальный пресс уплотняет утильсырье и превращает его в удобные кипы. Это не только упрощает дальнейшую транспортировку материалов, но и делает процесс утилизации более экологичным. 

Ранее на комбинате были установлены урны и контейнеры для раздельного сбора пластика и бумаги. Раздельный сбор отходов на ВолгаКалии уже приносит практическую пользу. Так, из собранного на предприятии пластика уже были изготовлены урны и скамейки, которые теперь установлены на промплощадке комбината. Запуск прессования – еще один шаг к тому, чтобы мусор не просто размещался на полигоне, а становился ресурсом.
– Мы не просто сокращаем объем отходов, но и меняем отношение к ним, – подчеркнул главный специалист отдела охраны окружающей среды Алексей Востриков. – Теперь собранные материалы – это не конечная точка, а начало нового производственного цикла. Современные технологии и активное участие работников в экологических проектах позволяют не только снижать нагрузку на окружающую среду, но и вносить реальный вклад в развитие культуры разумного потребления и переработки.

Забота об окружающей среде – один из ключевых приоритетов ВолгаКалия. Сотрудники предприятия регулярно выходят на субботники, поддерживают волонтерские инициативы по озеленению и благоустройству не только территории комбината, но и всего города Котельниково. 
Фото: Александр Семёнов
