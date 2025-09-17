Происшествия

В Волгограде мужчина заживо сгорел в доме на территории СНТ «Степной»

Происшествия 17.09.2025 12:59
0
17.09.2025 12:59


16 сентября в Тракторозаводском районе Волгограда произошёл пожар в частном доме. На территории СНТ «Степной» сгорел кирпичный дом.

- В 20:21 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании. Горел по всей площади кирпичный дом размером 5х5 м. Пожарные подразделения 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20:55, — сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Во время осмотра сгоревшей постройки специалисты обнаружили труп. Личность гражданина и причина пожара устанавливаются.

