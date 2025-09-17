



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения подростка в одной из школ Волгограда, сообщает V102.RU со ссылкой на Информационный центр СКР.

Доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах глава СКР ждет от руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова.

Известно, что школьника избили дважды, после чего он попал в больницу. Последнее нападение на подростка по незначительному поводу произошло днем 15 сентября. По предварительным данным, двое учащихся избили его в туалете школы №87, которая находится в Тракторозаводском районе. Пострадавшего доставили в больницу с множественными ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение и травму головы.

- По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), - говорится в сообщении СКР.

Обстоятельства этого происшествия и виновные лица будет установлены в ходе расследования.