Расследования

Глава СКР ждет доклада по уголовному делу об избиении волгоградского школьника

Расследования 17.09.2025 12:11
0
17.09.2025 12:11


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения подростка в одной из школ Волгограда, сообщает V102.RU со ссылкой на Информационный центр СКР.

Доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах глава СКР ждет от руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова.

Известно, что школьника избили дважды, после чего он попал в больницу. Последнее нападение на подростка по незначительному поводу произошло днем 15 сентября. По предварительным данным, двое учащихся избили его в туалете школы №87, которая находится в Тракторозаводском районе. Пострадавшего доставили в больницу с множественными ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение и травму головы.

- По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), - говорится в сообщении СКР.

Обстоятельства этого происшествия и виновные лица будет установлены в ходе расследования. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.09.2025 12:26
Расследования 17.09.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 10:14
Расследования 17.09.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 09:46
Расследования 17.09.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 20:02
Расследования 16.09.2025 20:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 19:18
Расследования 16.09.2025 19:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 17:58
Расследования 16.09.2025 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 15:42
Расследования 16.09.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 14:30
Расследования 16.09.2025 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 13:26
Расследования 16.09.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 12:09
Расследования 16.09.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 09:44
Расследования 16.09.2025 09:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2025 18:36
Расследования 15.09.2025 18:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2025 15:29
Расследования 15.09.2025 15:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2025 13:05
Расследования 15.09.2025 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2025 12:39
Расследования 15.09.2025 12:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:50
В Госдуме одобрили законопроект о круглогодичном призыве в армиюСмотреть фотографии
13:29
Экологический праздник прошёл на берегу Вальтеровского пляжаСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде предлагают ужесточить наказания за преступления против природыСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде мужчина заживо сгорел в доме на территории СНТ «Степной»Смотреть фотографии
12:32
Конфискованные у пьяниц автомобили передали волгоградским военным на СВОСмотреть фотографии
12:30
За лето Волгоградская область привлекла туристов со всей страныСмотреть фотографии
12:26
«Что произошло, плохо помню»: под Волгоградом мужчина жестоко расправился с приятелемСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Михайловскую ЦРБ возглавила бывший главврач из Фролово Татьяна БорощукСмотреть фотографии
12:11
Глава СКР ждет доклада по уголовному делу об избиении волгоградского школьникаСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде и Камышине продолжается серия ДТП с электросамокатамиСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадал 4-летний ребенокСмотреть фотографии
11:19
Минтруд подготовил поправки о поддержке вернувшихся участников СВОСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде гордума одобрила повышение стоимости проезда до 40 рублейСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцам предлагают стабильную работу в сфере ЖКХСмотреть фотографии
10:18
В Волжском осудили хакера, пытавшегося разбогатеть через чужие «Госуслуги»Смотреть фотографии
10:16
Четыре волгоградца заразились от комаров лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
10:14
В Волжском экс-полицейский сколотил ОПГ ради наживыСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде посетителей и персонал эвакуировали из здания ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Под Волгоградом поликлинику после капремонта сдали с бракомСмотреть фотографии
07:59
Нейросеть «застукала» 1000 волгоградцев, говоривших за рулем по телефонуСмотреть фотографии
07:48
Жители Волгограда хотят видеть город без уродующей его рекламыСмотреть фотографии
07:17
Депутаты 17 сентября планируют повысить стоимость проезда по ВолгоградуСмотреть фотографии
06:43
«Орденоносные» дома в Волгограде украсят архитектурно-художественной подсветкойСмотреть фотографии
06:06
В Волгоградской области приватизируют 2650 газовых объектовСмотреть фотографии
05:32
Команды школы «Ротор» обыграли «Динамо» в Юношеской футбольной лигеСмотреть фотографии
21:59
Новая башня-аттракцион появится в ЦПКиО веснойСмотреть фотографииCмотреть видео
21:49
Владимир Путин наградил волгоградского дзюдоиста Армана АдамянаСмотреть фотографии
20:51
Владимир Путин посетил учение «Запад-2025»Смотреть фотографии
20:31
Волгоградское МЧС предупредило об утренних заморозках 17 сентябряСмотреть фотографии
20:02
Волжский горсуд лишил экс-судей Траховых имущества на 2,5 миллиардаСмотреть фотографии
 