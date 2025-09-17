В Волгограде установили личности избивших подростка в школе №87





Сотрудники полиции установили личности всех участников конфликта, произошедшего в школе №87 в Тракторозаводском районе Волгограда, где ученики избили 16-летнего подростка. Как рассказали в ГУ МВД по региону, в ходе выяснения обстоятельств зафиксированы оба эпизода избиения несовершеннолетнего.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения подростка в волгоградской школе. Известно, что мальчика избили дважды, после чего он попал в больницу. Последнее нападение на подростка по незначительному поводу произошло днем 15 сентября.

Было установлено, что двое учащихся избили молодого человека в туалете школы. Пострадавшего доставили в больницу с множественными ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение и травму головы.

Следственными органами региона расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ - «Хулиганство».

Фото: архив V102.RU