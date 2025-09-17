Экологический праздник прошёл на берегу Вальтеровского пляжа





Яркий солнечный день 15 сентября подарил жителям Жирновского района отличный повод сделать мир чище и веселее. Здесь состоялся масштабный субботник «Чистябрь», ставший настоящим праздником чистоты и заботы о природе, организованным в рамках экологического лагеря «Кушери». Региональный оператор по обращению с ТКО по доброй традиции стал партнёром и обеспечил вывоз отходов на лицензированный объект.

Сбор мусора превратился в увлекательное соревнование. В нем приняли участие более 90 человек, представляющих школы и учебные заведения. Среди команд особенно отличились ученики «Средней школы №2 города Жирновска», школьники из школы №3, учащиеся Линёвской средней школы, студенты Нефтяного техникума и педагогического колледжа. В ходе мероприятия ребята сообща собрали 55 больших мусорных пакетов.

За свою активность команды получили памятные подарки. Но главным итогом субботника стали отличное настроение и мотивация продолжать заботиться о чистоте родного края.