Вспышка ОРВИ прервала очные уроки в 14 школах Волгоградской области

17.09.2025 16:31
В 14 общеобразовательных школах Волгоградской области зафиксирована вспышка простудных заболеваний. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете образования и науки, на дистанционное обучение отправлены школьники из 42 классов в общеобразовательных учреждениях Волгограда, Волжского, Жирновского, Быковского, Даниловского, Светлярского и Еланского районов.

Рост заболеваемости ОРВИ фиксируется традиционно с началом учебного года и формированием коллективов. При этом региональное управление Роспотребнадзора перестало публиковать сводки о ситуации с заболеваемостью простудными заболеваниями, COVID и гриппом. 


