В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода и протаранил дерево

- В 15:19 водитель, управляя автомобилем Kia, напротив дома № 14 по ул. Шумилова не справился с управлением и совершил столкновение с деревом и припаркованным автомобилем Nissan, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, Kia вылетела на обочину на огромной скорости. В результате столкновения с деревом машина получила серьёзные повреждения.

Отметим, по данным правоохранителей, мужчина, находившийся в момент аварии вблизи автомобиля Nissan, был госпитализирован.

Фото и видео: Kriss Miss / t.me