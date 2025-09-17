Цена АИ-92 обновила исторический максимум в России

Федеральные новости

Стоимость бензина АИ-92 17 сентября по индексу европейской части России, по которому рассчитывают компенсацию нефтяным компаниям разницу между экспортными ценами и ценами внутри страны, достиг уровня 73 208 рублей. Об этом сообщается на сайте биржи. 

Предыдущий исторический максимум цены на данный вид топлива был достигнут в конце августа этого года. Тогда стоимость тонны достигла 72 663 рублей. 

В то же время цена на бензин Аи-95 снизилась на 0,43% - до 79 071 рубля за тонну. Цена на дизельное топливо подскочила на 2,4% - до 68 720 рублей за тонну.

