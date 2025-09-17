Общество

В Камышине семьям погибших участников СВО передали госнаграды

17.09.2025 16:10
Сегодня, 17 сентября, в Камышине Волгоградской области состоялась церемония передачи государственных наград семьям погибших на поле боя участников СВО, передает V102.RU.

Как сообщили в городской администрации, родственников военнослужащих в Центре патриотического воспитания им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева встретили и.о. главы города Дмитрий Резвов и военный комиссар города Камышина и Камышинского района Константин Егоров. В ходе памятной церемонии они и передали ордена и медали, которыми посмертно были награждены шестеро бойцов.


Орденами Мужества награждены:

- Гвардии старшина Сергей Каленчиц;

- Гвардии младший сержант Андрей Гаврилов;

- Младший сержант Сергей Киселев;

- Гвардии рядовой Теймур Теймуров;

- Рядовой Валерий Зарубин.

Медалью Суворова награжден:

- Рядовой Даниил Кашин.

Фото из архива V102.RU / администрация Камышина 

