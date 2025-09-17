В Камышине семьям погибших участников СВО передали госнаграды

Сегодня, 17 сентября, в Камышине Волгоградской области состоялась церемония передачи государственных наград семьям погибших на поле боя участников СВО, передает V102.RU.
Как сообщили в городской администрации, родственников военнослужащих в Центре патриотического воспитания им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева встретили и.о. главы города Дмитрий Резвов и военный комиссар города Камышина и Камышинского района Константин Егоров. В ходе памятной церемонии они и передали ордена и медали, которыми посмертно были награждены шестеро бойцов.
Орденами Мужества награждены:
- Гвардии старшина Сергей Каленчиц;
- Гвардии младший сержант Андрей Гаврилов;
- Младший сержант Сергей Киселев;
- Гвардии рядовой Теймур Теймуров;
- Рядовой Валерий Зарубин.
Медалью Суворова награжден:
- Рядовой Даниил Кашин.
Фото из архива V102.RU / администрация Камышина, t.me