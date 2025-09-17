



В Волгограде власти решили разнообразить архитектурный облик города, разрешив установку видеоэкранов и светодиодных дисплеев на опорах уличного освещения. Соответствующие положения содержатся в проекте постановления, размещённом чиновниками в публичном доступе. Документ предусматривает дополнение сборника базовых типовых рекламных конструкций, размещаемых на территории областного центра.

При этом не позабыли в администрации и о безопасности водителей. Отдельно постановлением прописываются требования к рекламным экранам и их размещению. Так, размер конструкции не может быть больше 1 на 3 метра. Ориентирована она должна быть в сторону, противоположную проезжей части, а размещена на высоте не менее 3,5 м от уровня земли.

Избавить от установки рекламных конструкций власти планируют лишь опоры, на которых установлены дорожные знаки и светофоры.

Отметим, постановление в настоящее время проходит финальные стадии согласования перед подписанием.