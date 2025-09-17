Конфискованные у пьяниц автомобили передали волгоградским военным на СВО





Сегодня, 17 сентября, в Волгограде состоялась передача конфискованной подержанной техники в зону СВО. В мероприятии приняли участие сотрудники двух управлений федеральных ведомств – Росимущества и ФАС. Как рассказал руководитель территориального управления Росимущества Александр Хрипко, на этот раз за «ленточку» поедут 11 автомобилей и 1 мотоцикл.





Вся техника была конфискована по решениям судов у водителей, неоднократно попавшихся на пьяном вождении, и у других фигурантов уголовных дел, чье имущество перешло в собственность государства. Автомобили передали военным из Камышина, помощь которым в территориальном управлении Росимущества оказывают уже не первый раз. При этом военнослужащие получали и новые автомобили, в том числе джипы, конфискованные таможенниками.





Вся техника перед тем, как примет участие в боевых действиях, будет дополнительно защищена и доукомплектована. Такие «баги» хорошо зарекомендовали себя в условиях СВО. До сих пор сотрудников федерального ведомства благодарят военные, которые некоторое время назад получили уникальный болотоход. Благодаря этой технике удалось вывезти с поля боя немало раненых бойцов.





Кстати, на этот раз к акции по передаче техники в зону СВО присоединились и сотрудники волгоградского УФАС. На собранные пожертвования были приобретены аккумуляторы и другие необходимые вещи и продукты для бойцов в связи с приближающимися холодами.















