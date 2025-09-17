Расследования

«Мы задавали вопросы, она уже не отвечала»: суд Волгограда допрашивает свидетелей по делу Пака

Расследования 17.09.2025 14:43
17.09.2025 14:43


В Волгограде сегодня, 17 сентября, в областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении водителя BMW, переехавшего многодетную женщину, 74-летнего Александра Пака. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе процесса сегодня суд планирует выслушать показания троих свидетелей происшествия. 



Кроме того, как уточняет корреспондент информагентства, сегодня планируется изучить  вещественные доказательства, в числе которых одежда, в которой была в момент ДТП погибшая Екатерина Буравлева,  с дефектами и следами крови.

– Процесс стартовал в 14.00. В числе свидетелей должен выступить эксперт с экспертным заключением. Александр Пак, как и прежде, скрывает свое лицо за медицинской маской, ведет себя сдержанно, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102».  – Первым к кафедре в зале суда пригласили свидетеля начальника медицинской службы школы «Созвездие» Владимира Григорова. 

По словам Григорова, после того, как ему сообщили о ДТП возле учебного заведения, он поспешил на место. Однако, утверждает он, после осмотра он пришел к выводу, что Екатерине Буравлевой ничего не угрожало на тот момент. 

– Мы пощупали пульс и вызвали карету скорой помощи, подозревая, что могут быть и переломы позвоночника. Трогать пострадавшую мы не стали. Мы находились рядом и ожидали карету скорой помощи, – рассказал свидетель. 

На уточняющий вопрос, что значит, ничего не угрожало пострадавшей, свидетель пояснил:

– При оказании первой помощи мы должны оценить ситуацию, не угрожает ли что-то самому, кто старается оказать помощь. В вторую очередь, нужно убедиться, не угрожает ли что-либо пострадавшей. Ну то есть если, допустим, пострадавшая лежит на проезжей части, проезжают машины.  

Далее начальника медслужбы школы попросили описать состояние Екатерины Буравлевой после ДТП. 

– Мы проводили визуальный осмотр. Больная была без сознания - мы пытались с ней общаться, на вопросы она не отвечала. Было неровное и учащенное дыхание, черепно-мозговые травмы, – сообщил суду Григоров. 

Следующей на суде выступает в качестве свидетеля врач-реаниматолог больницы №25 Волгограда. 

Накануне в ходе заседания в суде обвиняемый в убийстве Александр Пак впервые встретился с 14-летним сыном Екатерины Буравлевой. Один из троих детей погибшей женщины стал непосредственным свидетелем происшествия – в роковой день 22 октября 2024 года волгоградка приехала к школе «Созвездие», чтобы забрать мальчика домой после занятий. На процессе подросток рассказал о том, как застал свою мать окровавленной на месте наезда.  

Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, на многотонном внедорожнике Пак переехал маму троих детей Екатерину Буравлеву, после чего скрылся с места происшествия. Сам он утверждал, что не заметил, как переехал волгоградку. Екатерина Буравлева в результате наезда получила тяжелые травмы. Ее перевезли из волгоградской больницы в НИИ Склифосовского по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. К сожалению, спасти ее не удалось. 29 ноября она скончалась.

