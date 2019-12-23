В Волгоградской области крупное предприятие осталось на плаву при помощи налоговой рассрочки





О преодолении проблем и позитивном опыте обращения за помощью в УФНС России по Волгоградской области ИА «Высота 102» рассказал руководитель ООО «Руднянское хлебоприемное предприятие» Сергей Маликов. Компания работает с 2009 года, занимается хранением, доработкой и продажей зерновых и масленичных культур, выращенных местными сельхозпроизводителями.

Налоговые платежи составляют около 7% поступлений в местный бюджет, а с учетом того, что ООО обеспечивает сбыт продукции фермеров, вклад в местную и региональную казны значительно выше. Но, дело в том, что в уходящем году «Руднянское ХПП» столкнулось с трудностями, следствием которых стала значительная финансовая задолженность.

За помощью в получении рассрочки по уплате налогов решено было обратиться в УФНС России по Волгоградской области. Руководитель ХПП Сергей Маликов отмечает, что предприятию не только дали квалифицированную консультацию, но и помогли оформить необходимый пакет документов. После одобрения налоговой инспекцией заявления, была предоставлена рассрочка до января 2021 года.

«Важно, что рассрочка учитывает сезонный фактор получения выручки в сельском хозяйстве и дает возможность предприятию платить налоги с учетом особенностей работы в нашей отрасли. То есть, мы на своем опыте убедились, что налоговая рассрочка как инструмент поддержки бизнеса реально работает», - говорит Сергей Маликов.

По сведениям руководителя, сейчас в ООО «Руднянское хлебоприемное предприятие», которое, по сути, является градообразующим, трудоустроен 71 сотрудник, фонд оплаты труда за последние два года составил более 67 миллионов рублей. Рассрочка фискальной задолженности позволила продолжить работу, не нарушить график погашения кредитов, сохранить трудовой коллектив и даже по-прежнему участвовать в социальных программах районного центра.



