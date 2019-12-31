«Они как и люди, боятся одиночества и предательства»: волгоградская семья создала дома рай для крыс















Чинонета, Даниэла, Шая, Сальма и Феникс – вот такая дружная семейка живет в новой просторной квартире молодых супругов Алины и Александра Плешкуновских из Красноармейского района Волгограда. Алина с Сашей сделали настоящий рай для своих питомцев – у них огромная клетка-дворец с индивидуальными норками, качелями и даже батутом. Но к увлечению молодой семьи поначалу не все отнеслись с пониманием. Почему сильны стереотипы о вреде этих животных, чем похожи эти питомцы на людей и кого ни в коем случае нельзя дарить на Новый год, который пройдет под знаком Белой Металлической крысы – в репортаже ИА «Высота 102».



