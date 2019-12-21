Спорт 21.12.2019 15:07
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21.12.2019 15:07
Сегодня футбольный клуб «Ротор» опубликовал первое интервью нового главного тренера волгоградской команды. Как сообщает ИА «Высота 102», Александр Хацкевич высказался о намерении оправдать ожидания и представил тренерский штаб. «Начну со старшего тренера — Максим Шацких. Мы вместе работали в киевском «Динамо», я уверен в нем, в его профессиональных качествах. Тренер вратарей — Виталий Варивончик. Игроком выступал за сборную Беларуси. Работал со мной в молодежной сборной. В период его работы в ФК «Сибирь» команда вышла в РПЛ, играла в финале Кубка России и впервые в своей истории стала участником Лиги Европы. Тренер по физической подготовке — Виталий Шпанюк. Опытный специалист, отвечал за физподготовку украинской сборной на Евро-2016. Имеет опыт работы в украинской Премьер-Лиге», - рассказал Александр Хацкевич в интервью пресс-службе ФК «Ротор».
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