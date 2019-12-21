Экономика

Митинг, еще митинг: в Волгограде обманутые дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» требуют сдачи домов

Экономика 21.12.2019 11:38
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21.12.2019 11:38


Обманутые дольщики проблемных жилых комплексов сегодня собрались на очередной санкционированный митинг. Как сообщает ИА "Высота 102", акция проходит в Краснооктябрьском районе Волгограда на площади перед зданием театра «Царицынская опера». 

Люди считают, что предпринятые региональной властью усилия по разрешению ситуации с приостановкой строительства ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» являются недостаточно эффективными. Дольщики, многим из которых приходится снимать жилье, требуют, чтобы сдача многоэтажек состоялась не позже второго квартала 2020 года.
  
Напомним, в начале июля текущего года региональные власти официально рассказали СМИ о достигнутой в интересах дольщиков договоренности - после завершения процедуры банкротства прежнего застройщика и введения конкурсного производства 20-этажный ЖК "Династия" в Ворошиловском районе и два 21-этажных здания ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда достроит ООО "СЗ "Валенсия", которое входит в группу "Крайс". Предполагаемый срок сдачи домов - конец 2020 - начало 2021 года. 
Многоэтажный дом ЖК "Династия" на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году, так же, как и дома ЖК "Адмиралтейский" на улице Фадеева. 

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