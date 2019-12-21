



Обманутые дольщики проблемных жилых комплексов сегодня собрались на очередной санкционированный митинг. Как сообщает ИА "Высота 102", акция проходит в Краснооктябрьском районе Волгограда на площади перед зданием театра «Царицынская опера».





Люди считают, что предпринятые региональной властью усилия по разрешению ситуации с приостановкой строительства ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» являются недостаточно эффективными. Дольщики, многим из которых приходится снимать жилье, требуют, чтобы сдача многоэтажек состоялась не позже второго квартала 2020 года.



