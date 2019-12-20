«ЕР» подарит депутатам к Новому году спикера Волгоградской гордумы

Политика 20.12.2019 12:32
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20.12.2019 12:32
В Волгограде «Единая Россия» определилась с главным кадровым вопросом последних месяцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении партии, завтра, 21 декабря, состоится конференция, на которой озвучат имя будущего спикера Волгоградской гордумы. Как и ожидалось, вакантный пост займет первый заместитель председателя, руководитель местной приемной лидера партии Владлен Колесников. На ближайшем заседании представительного собрания 24 декабря слуги народа утрясут все формальности с тем, чтобы в канун Нового года дума обрела своего нового руководителя.
С кандидатурой руководителя городской думы партия власти не могла определиться два месяца. Это кресло стало вакантным 25 октября, когда экс-спикер Андрей Косолапов сложил депутатские полномочия ради новой должности вице-губернатора.
Колесникову 54 года. В 90-х годах он занимался бизнесом, в Волгоградскую гордуму впервые избрался в 2008 году. Нынешний VI созыв для него стал третьим по счету. В партии власти состоит с 2005 года. В настоящее время работает депутатом на постоянной основе. Его супруга - одна из самых успешных жен волгоградских политиков. Ее доход за 2018 год составил почти 29 млн рублей.
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