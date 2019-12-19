Владимир Путин сравнил послевоенный Грозный со Сталинградом





Разъяснить вопрос о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания "Герой России" попросил президента корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников в ходе сегодняшней пресс-конференции, передает корр. ИА "Высота 102".

Глава государства сначала вспомнил про погибшего Кадырова-старшего, затем добавил, что Рамзан тоже подвергается опасности ежедневно, до сих пор проводит боевые операции. Путин попросил вспомнить, как выглядел Грозный во время войны и сейчас.

"Смотрите, что стало с Грозным, какой был - как Сталинград после битвы, заявил президент. Сейчас ситуация кардинально поменялась", считает он.

"В принципе Кадырову можно было бы дать и Героя труда за восстановление республики. Но молодой еще, подождем", - пошутил президент.





Пресс-конференция идет второй час. Спрашивали про ситуацию с российским спортом, Украину, о борьбе с изменением климата, о дорогостоящих перелетах на Камчатку, мусорной реформе, зарплатах медицинских работников, вынос тела Ленина из Мавзолея и многом другом.

Напомним, что это 15-я большая пресс-конференция Владимира Путина. На нее аккредитовано рекордное число журналистов — 1895 человек.



