СОГАЗ-Мед: что надо знать о мужских онкологических заболеваниях

Здравоохранение 30.10.2019 09:55 Новости компаний
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30.10.2019 09:55 Новости компаний
Мужчины, как правило, обращаются к врачу, когда дискомфорт или боль, вызываемые той или иной проблемой со здоровьем, больше невозможно терпеть. Такой подход является опасным, особенно при онкологических заболеваниях, промедление в диагностике которых может привести к фатальным последствиям. Риск развития как доброкачественных, так и злокачественных опухолей мужской половой системы увеличивается с возрастом, особенно это касается таких состояний, как аденома (доброкачественная гиперплазия) и рак простаты.
Специалисты страховой компании «СОГАЗ-Мед» рассказали ИА «Высота 102» о симптомах, на которые стоит обратить внимание, и диагностике мужских онкологических заболеваний.
Аденома простаты — доброкачественное новообразование предстательной железы.
При обнаружении одного из этих симптомов следует обратиться к врачу: затруднённое и учащённое мочеиспускание, ослабление струи мочи, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания, прерывистое мочеиспускание.
Диагностика включает осмотр врачом, УЗИ простаты, исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА), секрета железы, при необходимости — биопсию.
Рак предстательной железы – самое распространенное из злокачественных новообразований у мужчин. Злокачественная опухоль простаты долго развивается без каких-либо симптомов и часто выявляется только при профилактическом осмотре.
Выраженные признаки рака простаты появляются при запущенных стадиях заболевания: нарушение мочеиспускания; необходимость в напряжении для опорожнения мочевого пузыря, кровянистые включения в моче и семенной жидкости, частые позывы к мочеиспусканию ночью, боли и жжение при мочеиспускании, нарушение эректильной функции, ощущение дискомфорта в положении сидя из-за увеличенной простаты.
При распространении рака за пределы простаты появляются боли в спине, костях, отеки ног, потеря веса, усталость и немотивированная слабость.
Диагностика рака простаты включает: осмотр и консультация врача-уролога, пальцевое исследование предстательной железы, анализ крови на ПСА, ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография – компьютерная томография), МРТ, трансректальное УЗИ, сцинтиграфия костей, биопсия опухоли.
Раковая опухоль яичка — злокачественное новообразование, которое формируется из тканей мужских половых желез. Вероятность возникновения болезни значительно возрастает для пациентов старше 60 лет. Врач при подозрении на симптомы рака может назначить мужчине анализы крови, проведет осмотр, отправит на УЗИ.
Первым симптомом рака яичек является уплотнение железы и появление в ней пальпируемого (осязаемого) безболезненного узелка. Может появиться боль в яичке или мошонке, чувство тяжести или тупая боль внизу живота. По мере роста опухоли мошонка становится асимметрично увеличенной и отечной.
Диагностика включает обследование пациента врачом, диафаноскопию, УЗИ яичек и мошонки, МРТ, определение онкомаркеров, биопсию яичка.
Лечение мужских онкологических заболеваний проводится только после осмотра пациента и проведения инструментальных и лабораторных исследований.
Профилактика
Современная медицина бесспорно повышает шансы онкологических больных на выздоровление, но профилактика заболевания всегда более проста, безопасна и эффективна, чем его лечение.
Проверить состояние своего здоровья можно, пройдя обследования в рамках профилактического медицинского осмотра, ежегодно, начиная с 18 лет. А более широкий перечень обследований можно пройти в рамках диспансеризации, с 18 до 39 лет – раз в три года, а с 40 лет, также в отношении отдельных категорий граждан – ежегодно. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.
Для мужчин в рамках диспансеризации выделено исследование по определению ПСА в крови в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет.
Если вы застрахованы в страховой компании СОГАЗ-Мед, вы старше 18 лет и ни разу не получали сообщение о возможности прохождения диспансеризации, позвоните по телефону бесплатного контакт-центра 8-800-100-07-02 или обратитесь в любой офис «СОГАЗ-Мед».
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