Экология

Субподрядчиков для проекта мечты в Волгоградской области надеются найти со второй попытки

Экология 17.12.2019 18:13
3060 5
17.12.2019 18:13


В ближайшее время АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука - проектировщик будущего комплекса гидротехнических сооружений в Волго-Ахтубинской пойме, объявит новый конкурс на проведение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации. Речь идет об освоении суммы более чем в 34 миллиона рублей. Предыдущий конкурс, объявленный в конце ноября, не состоялся, так как единственная заявка была подана с нарушениями.  Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, с учетом сроков завершения проектирования в конце 2020 года, проведение повторного конкурса, который объявит АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука, не отразится на конечных сроках.
Проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы, который губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не раз называл проектом мечты, предусматривает строительство мини-ГЭС и четырех насосных станций. Выполнение полевых инженерно-геологических изысканий должно обеспечить получение исходных данных, необходимых для подготовки проектной документации строительства комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающего дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы в объеме не менее 100 м3/с с устройством ГЭС мощностью не менее 25 МВт. В состав рассматриваемых сооружений входит деривационный канал - искусственный водоток вдоль русла. Сооружение протяженностью 30 км, как указано в документации, будет проложено от села Верхнепогромное до хутора Заяр в Среднеахтубинском районе.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Экология
16.12.2019 09:38
Экология 16.12.2019 09:38
4823 2 Обсудить

0
Далее
Экология
15.12.2019 15:01
Экология 15.12.2019 15:01
3643 2 Обсудить

0
Далее
Экология
15.12.2019 09:13
Экология 15.12.2019 09:13
5530 7 Обсудить

0
Далее
Экология
14.12.2019 16:26
Экология 14.12.2019 16:26
5453 10 Обсудить

0
Далее
Экология
11.12.2019 14:50
Экология 11.12.2019 14:50
3266 2 Обсудить

0
Далее
Экология
05.12.2019 16:26
Экология 05.12.2019 16:26
7224 3 Обсудить

0
Далее
Экология
04.12.2019 15:38
Экология 04.12.2019 15:38
1664 0 Обсудить

0
Далее
Экология
04.12.2019 11:11
Экология 04.12.2019 11:11
840 0 Обсудить

0
Далее
Экология
03.12.2019 12:17
Экология 03.12.2019 12:17
9869 9 Обсудить

0
Далее
Экология
02.12.2019 17:13
Экология 02.12.2019 17:13
13234 9 Обсудить

0
Далее
Экология
30.11.2019 23:58
Экология 30.11.2019 23:58
6643 7 Обсудить

0
Далее
Экология
29.11.2019 17:44
Экология 29.11.2019 17:44
1282 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.11.2019 15:37
Экология 29.11.2019 15:37
8399 19 Обсудить

0
Далее
Экология
27.11.2019 14:17
Экология 27.11.2019 14:17
2637 4 Обсудить

0
Далее
Экология
26.11.2019 16:52
Экология 26.11.2019 16:52
3089 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:49
В Волгограде проверили новогодние подарки от предпринимателя из ОмскаСмотреть фотографии
19:22
С нами - навсегда: в Волгограде поклонникам творчества певца казачества и Дона подарили уникальную книгуСмотреть фотографии
18:13
Субподрядчиков для проекта мечты в Волгоградской области надеются найти со второй попыткиСмотреть фотографии
17:30
Волгоградская облдума докупает центнеры зефира и мармеладаСмотреть фотографии
17:24
Назначен новый главврач Волгоградского областного патологоанатомического бюроСмотреть фотографии
17:13
РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса "Помогать просто"Смотреть фотографии
15:40
Лишь бы прокуратура не ругала: в Волгограде понастроили комических пандусовСмотреть фотографии
15:40
«Единая Россия» не нашла нарушений своих этических норм в словах депутата Госдумы от Волгоградской области Ирины ГусевойСмотреть фотографии
15:17
«Ростелеком» в Волгограде поздравил детей с ограниченными возможностями с наступающим новогодним праздникомСмотреть фотографии
14:13
Учителю года России-2019 в Волгограде подарили квартируСмотреть фотографии
13:43
В Госдуме назвали "непарламентским лексиконом" скандальное заявление депутата от Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:17
В дело о сносе «Соснового бора» втянули прокуратуру Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
Первое место в областном конкурсе «Лучший по профессии» среди лаборантов - у сотрудницы АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
10:56
В волгоградской библиотеке организуют совместный просмотр пресс-конференции Владимира ПутинаСмотреть фотографии
10:29
Мошенник на совместный бизнес в Америке "развёл" врача из Волгограда на 4,5 млн рублейСмотреть фотографии
09:43
Отбивается и платит: в Волгограде "Сосновый бор" готовится к экспертизеСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде снова драят «пятачок» около ГДЮЦ перед приездом губернатораСмотреть фотографии
09:25
Волгоградские аграрии подвели итоги годаСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде на «Красном Октябре» четыре дня работали аудиторыСмотреть фотографии
08:49
ЖК «Бейкер стрит» готовится к передаче ключей от новых квартирСмотреть фотографии
08:27
Денег не будет: в Волгоградской области 900 человек не могут получить честно заработанноеСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде вынесли приговор паре, пытавшейся устроить свидание за взятку сотруднику УФСИНСмотреть фотографии
18:58
Бюджетникам Волгограда задним числом проиндексировали зарплатуСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде химика-самоучку осудили за изготовление «взрывпакетов»Смотреть фотографии
16:34
Дело о совершенном 17 лет назад убийстве возле кладбища дошло до судаСмотреть фотографии
15:57
Навигация на водоемах Волгоградской области закрытаСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде расцветают новогодние одуванчикиСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде перевозчик и сотрудница надзорного ведомства пошли под суд за коррупционные связиСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде Снегурочка пометила двери неплательщиковСмотреть фотографии
14:39
«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию еще один дом в жилом районе «Новый Свет» ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 