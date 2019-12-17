Экология 17.12.2019 18:13
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17.12.2019 18:13
В ближайшее время АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука - проектировщик будущего комплекса гидротехнических сооружений в Волго-Ахтубинской пойме, объявит новый конкурс на проведение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации. Речь идет об освоении суммы более чем в 34 миллиона рублей. Предыдущий конкурс, объявленный в конце ноября, не состоялся, так как единственная заявка была подана с нарушениями. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, с учетом сроков завершения проектирования в конце 2020 года, проведение повторного конкурса, который объявит АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука, не отразится на конечных сроках.
Проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы, который губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не раз называл проектом мечты, предусматривает строительство мини-ГЭС и четырех насосных станций. Выполнение полевых инженерно-геологических изысканий должно обеспечить получение исходных данных, необходимых для подготовки проектной документации строительства комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающего дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы в объеме не менее 100 м3/с с устройством ГЭС мощностью не менее 25 МВт. В состав рассматриваемых сооружений входит деривационный канал - искусственный водоток вдоль русла. Сооружение протяженностью 30 км, как указано в документации, будет проложено от села Верхнепогромное до хутора Заяр в Среднеахтубинском районе.
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