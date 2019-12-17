Расследования

За ремонт дороги методом "тяп-ляп" судят жителя Волгограда

Расследования 17.12.2019 16:22
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17.12.2019 16:22


Житель Волгограда обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при ремонте площадки и автодороги на станции им. Максима Горького. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, дело в отношении 48-летнего мужчины с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. 
По версии следствия, в период с 5 по 26 апреля 2017 года фигурант уголовного дела проводил работы по капитальному ремонту указанных выше объектов. К работам его допустил брат - директор подрядной организации, которому он пообещал все сделать в лучшем виде.
На самом деле, вопреки условиям договора, мужчина не провел предусмотренную договором разборку старого асфальтобетонного покрытия,  укладку подстилающего слоя  из  песка и щебня, а также укладку нижнего крупнозернистого слоя асфальта. Фактически работы были выполнены только по устройству одного слоя асфальтобетонного покрытия поверх существующего из материалов, не соответствующих требованиям ГОСТа.  
В  результате указанных действий организации-заказчику, оплатившей ремонтные работы, был причинен материальный ущерб на  сумму более 5,5 млн рублей. Вину в инкриминируемом деянии мужчина полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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