За ремонт дороги методом "тяп-ляп" судят жителя Волгограда

Расследования 17.12.2019 16:22
293 1
17.12.2019 16:22
Житель Волгограда обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при ремонте площадки и автодороги на станции им. Максима Горького. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, дело в отношении 48-летнего мужчины с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в период с 5 по 26 апреля 2017 года фигурант уголовного дела проводил работы по капитальному ремонту указанных выше объектов. К работам его допустил брат - директор подрядной организации, которому он пообещал все сделать в лучшем виде.
На самом деле, вопреки условиям договора, мужчина не провел предусмотренную договором разборку старого асфальтобетонного покрытия, укладку подстилающего слоя из песка и щебня, а также укладку нижнего крупнозернистого слоя асфальта. Фактически работы были выполнены только по устройству одного слоя асфальтобетонного покрытия поверх существующего из материалов, не соответствующих требованиям ГОСТа.
В результате указанных действий организации-заказчику, оплатившей ремонтные работы, был причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 млн рублей. Вину в инкриминируемом деянии мужчина полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Реклама
Житель Волгоградской области обманул покупателей немецкого грузовика на 82,5 тысячи евро17.12.2019 17:24
Расследования 17.12.2019 17:24
7 Обсудить
В дело о сносе «Соснового бора» втянули прокуратуру Волгоградской области17.12.2019 12:17
Расследования 17.12.2019 12:17
2790 15 Обсудить
В Волгограде вынесли приговор паре, пытавшейся устроить свидание за взятку сотруднику УФСИН16.12.2019 19:25
Расследования 16.12.2019 19:25
27156 8 Обсудить
В Волгограде химика-самоучку осудили за изготовление «взрывпакетов»16.12.2019 17:54
Расследования 16.12.2019 17:54
1673 9 Обсудить
Дело о совершенном 17 лет назад убийстве возле кладбища дошло до суда16.12.2019 16:34
Расследования 16.12.2019 16:34
5477 1 Обсудить
В Волгограде перевозчик и сотрудница надзорного ведомства пошли под суд за коррупционные связи16.12.2019 15:09
Расследования 16.12.2019 15:09
11350 5 Обсудить
В Волгограде накрыли подвальный игровой клуб16.12.2019 14:17
Расследования 16.12.2019 14:17
5404 7 Обсудить
Волгоградца осудили за массовую драку с водителем и пассажирами встречной иномарки15.12.2019 18:59
Расследования 15.12.2019 18:59
3463 4 Обсудить
В Волжском наркодилер легализовал доходы через операции с криптовалютой14.12.2019 10:38
Расследования 14.12.2019 10:38
4038 3 Обсудить
Буйный волгоградский пассажир ударил полицейского в вагоне-ресторане поезда13.12.2019 18:14
Расследования 13.12.2019 18:14
1946 2 Обсудить
Суд незаконно повысил комфорт осужденного директора «Волжского бисквита»13.12.2019 16:12
Расследования 13.12.2019 16:12
2030 5 Обсудить
Жительницу Волгограда осудили за молчание о примкнувшей к террористам знакомой13.12.2019 15:28
Расследования 13.12.2019 15:28
4269 2 Обсудить
Застройщик ЖК «Изумрудный город» идет под суд после приема граждан заместителем прокурора Волгоградской области13.12.2019 11:19
Расследования 13.12.2019 11:19
5897 19 Обсудить
В Волгограде насильник-беглец пытался уйти от полиции через окно12.12.2019 14:02
Расследования 12.12.2019 14:02
3817 1 Обсудить
В Волгограде врача и медсестру осудили за "продажу" справок 22 водителям12.12.2019 11:45
Расследования 12.12.2019 11:45
4449 2 Обсудить
Реклама