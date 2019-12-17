Общество

Учителю года России-2019 в Волгограде подарили квартиру

Общество 17.12.2019 14:13
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17.12.2019 14:13


Дорогой новогодний подарок получила сегодня Лариса Арачишвили - победитель всероссийского конкурса "Учитель года России". Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, подарок от имени жителей региона вручил губернатор Андрей Бочаров в волгоградском ГДЮЦ, где он встречался с молодыми профессионалами, призерами и лауреатами всероссийских состязаний профессионального мастерства в самых разных сферах, участниками конкурса "Лидеры России", победителями олимпиад и научных конференций.
Двухкомнатная квартира, которую подарили Ларисе Арачишвили, находится в Советском районе, недалеко от школы, где она работает.  
В конкурсе "Учитель года" педагог из Волгограда обошла 85 претендентов, став первым в регионе учителем, который был удостоен главного приза конкурса — большого "Хрустального пеликана". 

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