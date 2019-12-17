Экономика

В Волгограде на «Красном Октябре» четыре дня работали аудиторы

Экономика 17.12.2019 09:23
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17.12.2019 09:23


Аудиторы официального представительства ТЮФ ЗЮД - одной из ведущих международных организаций по предоставлению услуг в области сертификации ознакомились с работой  основных цехов, лаборатории охраны окружающей среды и других служб «Красного Октября».  Специалисты ТЮФ ЗЮД в странах ЕАЭС – ООО «ТМС РУС» проверили, как выполняются требования систем управления качеством и экологического менеджмента. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, такой промежуточный контроль является неотъемлемой частью процедуры сертификации. Эксперты вынесли положительное заключение о соблюдении «Красным Октябрем» требований международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001. В следующем году предприятие вновь пройдет промежуточный контроль, а в 2021 году предстоит пройти процедуру аудита полностью для повторного получения сертификатов.
Представители ТЮФ ЗЮД в этом году уже посещали «Красный Октябрь» дважды: в мае и сентябре. Осенью эксперты проводили аудит на соответствие требованиям Директивы Европейского Союза PED 2014/68/EU, Регламента Европейского Союза № 305/2011 и немецких технических правил AD 2000 Merkblatt. Аудиторов интересовал конкретный сортамент, который в будущем будут применять в строительной отрасли и для изготовления сосудов высокого давления. В декабре предприятие получило соответствующие сертификаты.
 
 

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