Мэрии Волгограда не удалось «сбросить с себя» 2000 кубометров отходов

Экология 16.12.2019 09:38
3711 1
16.12.2019 09:38
Несанкционированные свалки в лесах в Дзержинском районе администрация Волгограда должна ликвидировать в течение трех месяцев. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, соответствующее решение суда вступило в законную силу. Администрация города пыталась обжаловать его, но областной суд оставил решение без изменений.
Летом текущего года надзорное ведомство установило, что в Дзержинском районе на территории Ворошиловского участкового лесничества расположено 15 несанкционированных свалок отходов на площади более 6 тыс. кв.м. объемом более 2000 куб.м. В адрес органа местного самоуправления было направлено представление прокурора об устранении выявленных нарушений, но действий не последовало. Тогда было подано исковое заявление о необходимости ликвидировать свалки в течение 3 месяцев. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.
Реклама
"В лесу родилась елочка" : в Волгограде усилили охрану хвойных лесов15.12.2019 15:01
В Волгограде «Концессии водоснабжения» залили балку мыльным раствором15.12.2019 09:13
Птичек жалко: зимующим в Волгоградской области пернатым нужна помощь14.12.2019 16:26
Под Волгоградом власти поселения незаконно запретили рыбалку в пруду11.12.2019 14:50
В массовой гибели рыбы в Волгограде подозревают овощевода05.12.2019 16:26
АО «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра проект улучшения экологической ситуации на прудах-накопителях04.12.2019 15:38
Регоператор по обращению с ТКО провел встречи с юрлицами в Волгоградской области04.12.2019 11:11
«Крысиный рай» в поселке под Волгоградом потревожили люди в форме03.12.2019 12:17
МЧС предупреждает о метели и снежных заносах в Волгоградской области02.12.2019 17:13
Предприятие в Волгограде оштрафовали за бесконтрольные выбросы30.11.2019 23:58
Регоператор: УК должны обеспечить подъезд к местам вывоза мусора29.11.2019 17:44
Прокуроры попросили "Баламут" покинуть затон под Волгоградом29.11.2019 15:37
В Волгоградской области зафиксирована новая вспышка бруцеллеза27.11.2019 14:17
Под Волгоградом по следам загрязненных нефтью волжских берегов возбудили уголовное дело26.11.2019 16:52
Конец осеннему паводку: Волжская ГЭС закрыла затворы водосливной плотины26.11.2019 12:25
Реклама