Экология

Мэрии Волгограда не удалось «сбросить с себя» 2000 кубометров отходов

Экология 16.12.2019 09:38
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16.12.2019 09:38


Несанкционированные свалки в лесах в Дзержинском районе администрация Волгограда должна ликвидировать в течение трех месяцев. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, соответствующее решение суда вступило в законную силу. Администрация города пыталась обжаловать его, но областной суд оставил решение без изменений.
Летом текущего года надзорное ведомство установило, что в Дзержинском районе на территории Ворошиловского участкового лесничества расположено 15 несанкционированных свалок отходов на площади более 6 тыс. кв.м. объемом более 2000 куб.м. В адрес органа местного самоуправления было направлено представление прокурора об устранении выявленных нарушений, но действий не последовало. Тогда было подано исковое заявление о необходимости ликвидировать свалки в течение 3 месяцев. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

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