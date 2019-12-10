Регоператор по обращению с ТКО подвел промежуточные итоги года





Вопросы экологии в волгоградском регионе обсудили на круглом столе «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в процессе производственной деятельности предприятия, а также соответствие комплекса принятых мер требованиям законодательства РФ».

Представители регионального оператора приняли активное участие в обсуждении темы по обращению с ТКО на территории Волгоградской области и рассказали о промежуточных итогах своей деятельности, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

За 2019 год региональный оператор провел большую работу по обеспечению качественного оказания услуги по обращению с ТКО. Если с начала года было охвачено всего 32% области, то на данный момент этот показатель увеличился до 100%. Регоператор взял курс на обеспечение тарного вывоза отходов по всей территории области. В зоне деятельности регионального оператора находится 348 единиц высокоэффективной техники с высоким коэффициентом уплотнения, что позволяет обеспечить сбор и вывоз большего количества отходов за один рейс. Всего в регионе установлено около 30 тысяч новых евроконтейнеров.





Встреча прошла в формате видеоконференции. Юридические лица из Городища, Камышина, Михайловки и Урюпинска получили возможность задать свои вопросы в режиме онлайн.

Организатором мероприятия выступила торгово-промышленная палата.

Фото: Волгоградская ТПП