Регоператор по обращению с ТКО подвел промежуточные итоги года

Экономика 10.12.2019 12:17
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10.12.2019 12:17
Вопросы экологии в волгоградском регионе обсудили на круглом столе «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в процессе производственной деятельности предприятия, а также соответствие комплекса принятых мер требованиям законодательства РФ».
Представители регионального оператора приняли активное участие в обсуждении темы по обращению с ТКО на территории Волгоградской области и рассказали о промежуточных итогах своей деятельности, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
За 2019 год региональный оператор провел большую работу по обеспечению качественного оказания услуги по обращению с ТКО. Если с начала года было охвачено всего 32% области, то на данный момент этот показатель увеличился до 100%. Регоператор взял курс на обеспечение тарного вывоза отходов по всей территории области. В зоне деятельности регионального оператора находится 348 единиц высокоэффективной техники с высоким коэффициентом уплотнения, что позволяет обеспечить сбор и вывоз большего количества отходов за один рейс. Всего в регионе установлено около 30 тысяч новых евроконтейнеров.
Встреча прошла в формате видеоконференции. Юридические лица из Городища, Камышина, Михайловки и Урюпинска получили возможность задать свои вопросы в режиме онлайн.
Организатором мероприятия выступила торгово-промышленная палата.
Фото: Волгоградская ТПП
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