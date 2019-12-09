В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели малыша на улице





Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребенка в многодетной семье в Суровикино. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе областного СУ СКР по Волгоградской области, тело мальчика было обнаружено на улице у одного из домов районного центра. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, погибший ребенок воспитывался 25-летней матерью, на иждивении которой находились еще двое малолетних детей. Со слов женщины, в воскресенье рано утром она проводила гостей, с которыми на протяжении ночи распивала спиртные напитки, и легла спать, а когда проснулась, обнаружила младшего сына мертвым на улице.

Тело малыша направлено на судебно-медицинское исследование для определения причины смерти. Из семьи изъяты и помещены в лечебное учреждение остальные дети женщины – две девочки в возрасте трех и семи лет, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи.