Происшествия 07.12.2019 10:28
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07.12.2019 10:28
Накануне сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в Старополтавском районе на автодороге между селами Верхний Еруслан и Салтово. Наряд ГИБДД по подозрению предпринял попытку остановить автомашину «ВАЗ-2109», обратив внимание на странную манеру вождения. Водитель законные требования полицейских об остановке проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования нарушитель грубо нарушал правила дорожного движения, создавал своими маневрами опасность для других автомобилистов, не давал патрульному автомобилю обогнать себя, предпринимая неоднократные попытки совершить на него наезд. Инспектор ГИБДД из окна служебного автомобиля произвел предупредительные выстрелы в воздух и по шинам преследуемого автомобиля.
Получив повреждения колес, автомашина «ВАЗ–2109» остановилась, водитель был задержан. Нарушителем оказался 60-летний местный житель, ранее лишенный прав за нетрезвое вождение.
В отношении мужчины составлен административный материал по факту неповиновение законному требованию сотрудников полиции, ему грозит до 15 суток ареста. Он также привлечен к ответственности за допущенные нарушения, связанные с безопасностью дорожного движения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за систематическое нетрезвое вождение.
В результате применения оружия пострадавших нет. Служебной проверкой установлено, что сотрудник полиции применил оружие на законных основаниях.
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