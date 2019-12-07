Происшествия

В Волгоградской области пьяного водителя на девятке остановили выстрелами

Происшествия 07.12.2019 10:28
478 0
07.12.2019 10:28


Накануне сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в Старополтавском районе на автодороге между селами Верхний Еруслан и Салтово.  Наряд ГИБДД по подозрению предпринял попытку остановить автомашину «ВАЗ-2109», обратив внимание на странную манеру вождения. Водитель законные требования полицейских об остановке проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования нарушитель грубо нарушал правила дорожного движения, создавал своими маневрами опасность для других автомобилистов, не давал патрульному автомобилю обогнать себя, предпринимая неоднократные попытки совершить на него наезд. Инспектор ГИБДД из окна служебного автомобиля произвел  предупредительные выстрелы в воздух и по шинам преследуемого автомобиля.
Получив повреждения колес, автомашина  «ВАЗ–2109» остановилась, водитель был  задержан. Нарушителем оказался 60-летний местный житель, ранее лишенный прав за нетрезвое вождение.
В отношении мужчины составлен административный материал по факту неповиновение законному требованию сотрудников полиции, ему грозит до 15 суток ареста. Он также привлечен к ответственности за допущенные нарушения, связанные с безопасностью дорожного движения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования.  Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за систематическое нетрезвое вождение. 
В результате применения оружия пострадавших нет. Служебной проверкой установлено, что сотрудник полиции применил оружие на законных основаниях.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
07.12.2019 09:38
Происшествия 07.12.2019 09:38
5429 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.12.2019 09:29
Происшествия 07.12.2019 09:29
461 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.12.2019 08:16
Происшествия 07.12.2019 08:16
3197 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.12.2019 08:05
Происшествия 07.12.2019 08:05
247 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.12.2019 21:03
Происшествия 06.12.2019 21:03
2049 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.12.2019 18:28
Происшествия 06.12.2019 18:28
36832 36 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.12.2019 11:56
Происшествия 05.12.2019 11:56
2037 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.12.2019 09:46
Происшествия 05.12.2019 09:46
1913 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.12.2019 17:10
Происшествия 04.12.2019 17:10
3907 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.12.2019 14:37
Происшествия 04.12.2019 14:37
3637 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.12.2019 10:30
Происшествия 04.12.2019 10:30
7184 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.12.2019 10:53
Происшествия 03.12.2019 10:53
8708 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.12.2019 09:35
Происшествия 03.12.2019 09:35
1622 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.12.2019 12:58
Происшествия 02.12.2019 12:58
1515 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.12.2019 10:10
Происшествия 02.12.2019 10:10
1160 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:21
Начальнику ГУ МЧС России по Волгоградской области продлили контрактСмотреть фотографии
11:06
Президент России назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
10:28
В Волгоградской области пьяного водителя на девятке остановили выстреламиСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области отстреляют диких кабанов из-за АЧССмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области телефонные мошенники установили рекордСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде ищут водителя микроавтобуса, сбившего школьницуСмотреть фотографии
08:16
В Ворошиловском районе Волгограда после устранения коммунальной аварии – на сетях новый порыв Смотреть фотографии
08:05
В Волгограде в огне погиб хозяин частного домаСмотреть фотографии
23:27
ЦИК поручил волгоградскому облизбиркому сорвать печати с выборов губернатора и депутатовСмотреть фотографии
21:03
В Волгограде устраняют последствия очередной аварии на тепломагистралиСмотреть фотографии
18:28
Собака-людоед откусила волгоградке палец и чуть не загрызла троих человек Смотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Обманутые дольщики Волгограда устроили пикет у администрации президента в МосквеСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде ищут поджигателей леса у «Соснового бора»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Статистику Волгоградской области омрачило падение зарплатСмотреть фотографии
15:59
Депутаты не против упрощения трудоустройства иностранных студентов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:47
Место уволенного директора «Волгоградзеленхоза» может занять героиня скандала с фонтаном-убийцейСмотреть фотографии
14:41
Скандал с массовой вырубкой леса на острове Сарпинский в Волгограде «потушили» следователиСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде группа граждан рвалась к губернатору и требовала реинкарнации РСФСРСмотреть фотографии
13:19
Родственники погибшего в Англии волгоградского бизнесмена выступили с заявлениемСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде за коррумпированного сотрудника наказали юрлицоСмотреть фотографии
11:19
Владимир Путин пообещал «постараться» после встречи с волонтером из ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:15
В Волгограде участников ОПГ взяли с поличным на территории бывшего Моторного заводаСмотреть фотографии
10:28
Волгоградская полиция не теряет надежды получить любую информацию о "потрошителе" банкоматовСмотреть фотографии
09:00
Новый дом в ЖК «Гранд Авеню»: не такой, как всеСмотреть фотографии
07:27
«Волгоградэнергосбыт» предлагает оплачивать квитанции вместо Почты РФ в банках, интернете и мобильных сервисахСмотреть фотографии
18:47
Начальник УФСБ по Волгоградской области уезжает из региона на работу в МосквуСмотреть фотографии
17:30
Депутат-единоросс Волгоградской гордумы остался без работыСмотреть фотографии
17:08
Лидер КПРФ в Волгоградской области прокомментировала лишение партбилета депутата КравченкоСмотреть фотографии
16:26
В массовой гибели рыбы в Волгограде подозревают овощеводаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 