Расследования

В смертельном ДТП под Волгоградом обвиняют водителей сразу двух машин

Расследования 06.12.2019 17:24
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06.12.2019 17:24


Водителей двух иномарок, столкнувшихся летом текущего года в Среднеахтубинском районе, обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела завершено и направлено для рассмотрения в суд.
ДТП произошло ночью 11 июля у хутора Закутский. 20-летняя жительница Краснослободска, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", при выезде со второстепенной на главную дорогу "Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба" не уступила дорогу  водителю "Фольксваген Пассат", имевшего право преимущественного проезда.  29-летний водитель "Фольксваген Пассат" видя, что автомашина со второстепенной дороги осуществляет поворот, вместо торможения перед препятствием, решил объехать её по полосе встречного движения. В результате обоюдных нарушений правил дорожного движения произошло столкновение машин.
Тяжкие телесные повреждения получила женщина-водитель "Фольксваген Поло", а две ее пассажирки погибли: одна женщина скончалась на месте происшествия, вторая - в больнице.
Проведенные экспертизы и исследования свидетельствуют об обоюдной вине водителей в совершении ДТП. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного  ч. 5 ст. 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Вину в содеянном они признали. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

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