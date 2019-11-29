Расследования

В Волгограде судебный пристав обманом закрывал дела должников

Расследования 29.11.2019 12:20
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29.11.2019 12:20


Бывший судебный пристав из Краснооктябрьского районного отдела судебных приставов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня надзорное ведомство направило уголовное дело в отношении 32-летнего обвиняемого для рассмотрения в суд.
По версии следствия, с января 2016 по январь 2019 года в целях улучшения статистических показателей судебный пристав вносил в исполнительные документы заведомо ложные сведения об отсутствии у должников имущества. Впоследствии он оканчивал исполнительные производства в связи с невозможностью взыскания задолженности. Вину обвиняемый признает частично.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

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