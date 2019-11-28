"Настю должны были прооперировать завтра": Михаил Каабак об истории болезни умершей девочки из Волгограда
Общество 28.11.2019 14:47
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28.11.2019 14:47
Российский врач-трансплантолог Михаил Каабак рассказал ИА "Высота 102" историю болезни годовалой Насти Орловой из Волгограда, которая скончалась, так и не дождавшись операции по трансплантации почки.
Маленькая пациентка известного врача умерла накануне в Волгограде. Эту трагическую новость сообщили федеральные СМИ со ссылкой на родителей ребенка. Настя была пациенткой известного трансплантолога Михаила Каабака, который вместе с коллегой Надеждой Бабенко успешно оперировал в Национальном центре здоровья детей в Москве. Но хирургов уволили. Михаил Каабак является одним из немногих в России врачей, проводящих трансплантацию почек детям с малым весом — до 10 кг. Настя Орлова весила 7 кг. Ее должны были прооперировать до конца этого года.
"Это наша девочка", - подтвердил врач-трансплантолог. По его словам, Настя родилась с врожденным нефротическим синдромом. Шесть дней назад ей исполнился годик. "Впервые мы ее консультировали заочно в возрасте 3 месяцев, еще в феврале 2019-го. Приняли в НЦЗД 15.05.2019: билатеральная нефрэктомия, 16.05.19 начат перитонеальный диализ, начата вакцинация, закончена 28.10.2019, в ноябре 2019 должны были сделать трансплантацию, - рассказал Михаил Каабак. - Насте можно было сделать трансплантацию через месяц после введения последней прививки. То есть завтра. Девочку выписали из НЦЗД из-за реорганизации трансплантационной программы. Вероятно шансов на выживание у Насти было бы больше, останься она в стационаре".
Врач-трансплантолог также прокомментировал "Высоте 102" сообщения, появившиеся в некоторых телеграмм-каналах о том, что мама девочки отказалась быть ее донором. "В чем вина мамы? Родственное донорство не должно быть вынужденной необходимостью. Тем более у родителей есть медицинские особенности, препятствующие донорству", - пояснил врач.
Напомним, в сентябре глава Национального центра здоровья Андрей Фисенко сообщил господину Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко, что их не будут оформлять на полную ставку в учреждении из-за претензий к применяемому ими препарату - алемтузумабу. Он используется для профилактики отторжения трансплантата. К моменту прекращения работы в НЦЗД врачи провели 23 трансплантации. В настоящее время известно о том, что еще 15 детей нуждаются в срочной операции по трансплантации почки.
Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра. До 2 декабря в НЦЗД действует карантин.
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